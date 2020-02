Cutremurător, artistul Pop Smoke a fost ucis în propria casă. Detalii terifiante despre crimă

Rapper-ul american Bashar Barakah Jackson, mai cunoscut sub numele de Pop Smoke, a fost împuşcat mortal miercuri dimineaţă, fiind victima uniui jaf, în propria casă. Pop Smoke avea 20 de ani şi a căpătat notorietate internaţională vara trecută, o dată cu single-ul Welcome to the Party. Inclusiv Nicky Minaj a remixat piesa.