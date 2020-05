Cutremure în cascadă luni dimineaţă

Cutremurul a avut loc la ora 4h18min UTC (ora locala 7h18min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in extremitatea sudica a Marii Egee, la Sud de Insula Creta (147 km Sud de Heraklion).

Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,3 grade pe scara bazata pe moment seismic.

In aceeasi zona s-a produs un cutremur puternic cu magnitudinea moment de 6,6 grade in ziua de 2 mai, eveniment urmat de mai multe replici, unele dintre acestea avand magnitudini mai mari de 5,0 grade. Seismul de astazi este o replica ”intarziata” a acestuia.

În ziua de 18 Mai 2020, la ora 06:00:42 (ora locală a României), s-a produs în OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.4, la adâncimea de 100km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 119km NE de Iwaki, 138km SE de Sendai, 147km E de Fukushima, 153km E de Koriyama, 163km NE de Hitachi, 173km SE de Yamagata, 186km NE de Hitachi-Naka, 187km NE de Katsuta, 195km NE de Mito, 223km NE de Utsunomiya.

În ziua de 17 Mai 2020 la ora 22:26:28 (ora locală a României) s-a produs în OFF THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA un cutremur mediu cu magnitudinea mb 4.9, la adâncimea de 10km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 196km SE de Petropavlovsk-Kamchatsky.