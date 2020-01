Cutremure succesive duminică seară

Cutremure succesive pe tot globul duminică. În ziua de 26 Ianuarie 2020 la ora 11:12:10 (ora locală a României) s-a produs în ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA un cutremur cu magnitudinea mb 5.8, la adâncimea de 50 km, anunţă INFP.

Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,1 grade, s-a produs in ziua de sambata, 25 ianuarie, si in Estul Turciei. Evenimentul reprezinta cea mai puternica replica a cutremurului cu magnitudinea de 6,8 grade produs in ziua de vineri, 24 ianuarie, in provincia Elazig.





Sursa foto: EMSC



Seismul s-a produs la ora 16h30min UTC (ora locala 19h30min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat la 40 km Sud-Vest de Elazig.

Cutremurul s-a produs la adancimea de 7 km si a avut magnitudinea de 5,1 grade pe scara bazata pe moment seismic.

Miscarea seismica a fost resimtita in provincia Elazig. In urma cutremurului de 6,8 grade produs ieri s-au inregistrat zeci de morti si sute de raniti, numeroase cladiri fiind distruse. Sirul replicilor a continuat si astazi, multe dintre acestea fiind resimtite in zona epicentrala; s-au inregistrat mai multe replici cu magnitudini mai mari de 4,0.