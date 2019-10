Articol publicat in: Politica

Dacian Cioloş, acuzaţii grave înainte de MOŢIUNEA DE CENZURĂ: "1 milion de euro votul!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fostul premier Dacian Cioloş a făcut un apel, joi dimineaţa, la parlamentari să nu uite că au făcut un jurământ că vor îndeplini "cu onoare şi cu fidelitate mandatul încredinţat de popor", reamintindu-le acestora că misiunea le-a fost încredinţată de români, "nu de Viorica Dăncilă, nu de cel mai slab Guvern". Foto: RomaniaTV.net Plenul reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor dezbate şi votează joi, începând cu ora 10,00, moţiunea de cenzură iniţiată de Opoziţie. "Astăzi, România are şansa de a scăpa de cel mai slab Guvern din istorie. 1 milion de euro votul, funcţii în Parlament sau la conducerea unor instituţii, ameninţări cu dosare, bani cu dedicaţie pentru primari. Un nou film mafiot se joacă zilele acestea în viaţa reală a românilor. Protagonişti: Guvernul României şi unii dintre parlamentarii trimişi acolo să reprezinte interesele cetăţenilor. Funcţiile publice şi-au pierdut orice urmă de responsabilitate. Fac apel la toţi parlamentarii care azi ar trebui să voteze în Parlament moţiunea. Aţi făcut un jurământ că vă veţi îndeplini cu onoare şi cu fidelitate mandatul încredinţat de popor. Aveţi o misiune încredinţată de popor, nu de Viorica Dăncilă, nu de cel mai slab Guvern român din toate timpurile", a scris Cioloş, pe Facebook.



El spune că "organele abilitate trebuie să îşi facă treaba şi toate aceste trocuri politice trebuie să fie cercetate".



"Voturile sunt ale poporului, nu ale parlamentarilor şi ale guvernanţilor care se vând şi se cumpără pe banii românilor", subliniază Dacian Cioloş.





