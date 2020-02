Dan Barna acuză un blat între PNL şi PSD. Reacţia lui Rareş Bogdan

Declarația lui Dan Barna vine după ce Claudiu Năsui, președintele USR București, a acuzat PNL și PSD de blat pe votarea bugetului capitalei: ”SCANDALOS! USL trăiește! Doi consilieri PNL au votat bugetul propus de Gabriela Firea! Cei doi au votat și PUZ-ul coordonator al Sectorului 6, document care ridică mari semne de întrebare cu privire la bunele intenții atât ale celor care l-au întocmit cât și ale decidenților care l-au supus la vot”, arată USR București, organizație condusă de Claudiu Năsui, pe pagina de Facebook.

Scandal între Rareş Bogdan şi Dan Barna. Europarlamentarul PNL: "Era arogant. Îi spun: Fii, măi, om. Vorbeşte cu liftiera"

După declaraţia făcută de către liderul USR, a intervenit, la Digi 24, şi Rareş Bogdan, europarlamentar PNL, care a spus că nu există niciun blat cu social democraţii.

„Nu ştiu cum voi reuşi să conving că nu există niciun fel de blat între PNL şi PSD. Acelaşi interes referitor la anticipate există, într-adevăr. Eu cred că România are nevoie de anticipate, cu analiză foarte corectă asupra ordonanţelor asumate de noi. Este imperios necesar să ajungem la alegeri anticipate. Ne-ar fi plăcut să avem şi două tururi de scrutin, dar urmăriţi ce face doamna Weber. Era pregătită să atace această ordonanţă şi ne-ar fi blocat. Astăzi, România nu poate continua aşa. Am guvernat trei luni de zile şi am făcut lucruri extraordinare”, a declarat Rareș Bogdan

Dan Barna nu este singurul lider care vorbeşte de un blat între PNL şi PSD. Şi Claudiu Năsui, preşedintele USR Bucureşti, a vorbit de acest lucru după votarea bugetului capitalei. Vineri, doi consilieri PNL au votat bugetul propus de Gabriela Firea.

Totodată, și liderul PLUS, Dacian Cioloș, a intensificat războiul declarațiilor cu Ludovic Orban și PNL, aducând în discuție posibilitatea unei înțelegeri de tip USL 2 pentru a împiedica organizarea alegerilor locale în două tururi.