Dan Barna: Am strâns peste 380.000 de semnături pentru candidatura la alegerile prezidenţiale

"Ne apropiem de finalul campaniei strângerii de semnături. În ultima lună am fost peste tot în țară și împreună cu colegii mei din USR și PLUS am strâns peste 380.000 de semnături pentru candidatura mea la alegerile prezidențiale.



În aceste 30 de zile, în toate orașele am auzit același lucru de la cetățenii pe care i-am întâlnit în drumurile mele, că este nevoie de o schimbare. Am strâns zeci de mâini iar românii mi-au vorbit despre reformele absolut necesare în domeniul sănătății, a educației, domeniile care ne afectează pe toți în mod direct. Este nevoie de o reformă profundă a statului acum. Nu ne mai permitem să mai pierdem încă cinci ani și să privim în continuare cum ne pleacă românii, Alianța USR PLUS aduce speranța acasă. Acesta este mesajul meu către toți românii", a declarat Dan Barna, candidatul Alianței USR PLUS la alegerile prezidențiale.

