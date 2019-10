Articol publicat in: Politica

Dan Barna ar putea fi chemat la DNA în campania pentru prezidenţiale. Dosar penal după ancheta Rise Project

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Lovitură pentru candidatul la președenție, Dan Barna. Procurorii anticorupție ar putea să-l cheme la audieri în plină campanie prezidențială. S-a cerut redeschiderea dosarului în care vizată este compania lui Barna pentru posibile fraude cu fonduri europene. Totul este acum în mîinile șefului DNA dacă decide sau nu redeschiderea dosatului clasat de DNA în primăvara acestui an. Dan Barna a declarat luni seara că nu a primit nimic oficial de la DNA. Foto: facebook.com UPDATE: Dan Barna a vorbit despre ancheta DNA care-l vizează, după ce chiar el a cerut săptămâna trecută să fie anchetat de procurorii DNA, nu de DLAF. "Nu am primit nimic. Dacă au început verificările, e foarte bine. Chiar am solicitat DNA să facă verificări. Dacă mă cheamă la audieri, nu văd nicio problemă", a declarat Dan Barna, întrebat despre informațiile că ar fi fost citat să se prezinte la DNA. Rise Project a publicat, săptămâna trecută, un articol în care acuză firma lui Dan Barna că multe proiecte au eșuat, iar liderul USR este "supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE". Dan Barna a cerut să fie anchetat de DNA, după ce DLAF a deschis o anchetă, în urma investigațiilor publicate de jurnaliștii de la Rise Project! România TV a anunțat că procurorii de la DNA s-au autosesizat și i-au deschis dosar penal pentru fraudarea fondurilor europene. Acum, șeful USR are două dosare, unul la DNA, structura centrală, unul la DLAF. DNA a mai avut un dosar ce-l viza pe Barna, dar cazul a fost clasat la începutul anului. Proiectele de incluziune socială pe bani europeni, care implică firma lui Dan Barna, sunt verificate de către Departamentul pentru luptă antifraudă (DLAF), potrivit unui răspuns al instituției. "Instituția noastră desfășoară o acțiune de control cu privire la proiectul „Punți comunitare", cod SMIS 56760, al cărui beneficiar este Consiliul Județean Alba. De asemenea, Departamentul pentru lupta antifraudă efectuează verificări preliminare cu privire la proiectele „SES-am Deschide-te!", al cărui beneficiar este Consiliul Județean Alba și „Biblioteca Bunelor Practici. Concept Inovator de Dezvoltare a Mediului Rural", al cărui beneficiar este Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL. În conformitate cu prevederile legale, Departamentul pentru lupta antifraudă va putea oferi mai multe informații numai după finalizarea investigațiilor", se arată într-un răspuns al Departamentului pentru lupta anti-fraudă. loading...

