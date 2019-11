Dan Barna, avertisment pentru Guvernul Orban: Vom fi în Opoziţie dacă sunt derapaje

Imediat după ce a primit încrederea din partea membrilor USR pentru a conduce în continuare partidul, Dan Barna, revine în forță pe scena politică. Barna îi atenționează Guvernul Orban că voturile de la investire „nu sunt în alb" astfel dacă vor exista derapaje politice din partea liberalilor aceștia vor fi sancționați.

"Voturile nu sunt în alb. Vom susține acest guvern. Vom fi la fel de în Opoziție dacă vor fi derajaje. Dacă se vor duce spre cleintelism politic, vechea metehnă a clasei politice", a spus Dan Barna în cadrul conferinței în care a anunțat că a primit din nou încrederea membrilor USR pentru a conduce partidul.

Dan Barna rămâne la conducerea USR. Pentru 74% din membrii USR au votat pentru reconfirmarea lui în fruntea partidului

De altfel, Dan Barna a punctat că USR va continua negocierile cu cei de la PNL pentru ca proiectul de lege prin care primarii să fie aleși în două tururi de scrutin să treacă de Parlament.

Dan Barna a spus, miercuri după-amiază, într-o conferinţă de presă, că votul a avut loc în urma rezultatelor la alegerile prezidenţiale.

El a anunţat că aproximativ trei sferturi dintre cei care şi-au exprimat votul au fost de părere că el nu trebuie să demisioneze de la şefia USR.

"Avem rezultatul consultării membrilor asupra poziţiei mele în calitate de lider al lui USR. A fost o întrebare pe care am pus-o cumva urmare a rezultatului alegerilor, unde am avut cumva aşteptări mai mari decât rezultatul pe care l-am obţinut şi atunci, cum USR a rezolvat de fiecare dată astfel de situaţii prin consultarea membrilor, şi de această dată am optat pentru această variantă. Întrebarea pe care am adresat-o este una pe care o cunoaşteţi: Consideraţi că Dan Barna ar trebui să-şi dea demisia de la conducerea USR? Decizia colegilor noştri este aceea de a continua această poziţie, 75 la sută, practic trei sferturi din partid a decis că nu este cazul să îmi dau demisia, 25 au răspuns Da. Practic, 7.189 de membri consideră că trebuie să continuăm", a spus Barna.

El a adăugat că este un rezultat care îl obligă. "Vom avea duminică alegeri, îndem electoratul să meargă la vot, să voteze cu actualul preşedinte, după care vom intra în logică parlamentară, vom monitoriza activitatea Guvernului, vom face tot ce depinde de noi pentru a transforma promisiunea pe care domnul Orban a făcut-o în acordul politic, aceea de a avea primari în două tururi, vom face tot ce depinde de noi să devină realitate, vom conduce negocieri mai departe pe acest subiect şi pe toate celelalte teme din agendă", a afirmat Barna.

Întrebat dacă ia în calcul o nouă majoritate în Parlament, el a precizat: "Voturile USR nu sunt voturi în alb. Vom susţine acest guvern de fiecare dată când obiectivele fie cele din acordul politic, fie cele care sunt într-adevăr necesare României, vor ajunge pe agendă şi vom fi la fel de în opoziţie dacă vor fi derapaje sau alte măsuri care se duc în zona de clientelism politic şi măsuri specifice vechii clasei politice. Majoritatea de care e nevoie în Parlament pentru buget, spre exemplu, este evident condiţionată de respectarea acordului politic pe care l-am semnat".