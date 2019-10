Articol publicat in: Politica

Dan Barna, către Viorica Dăncilă: Este cel mai incompetent guvern pe care l-a avut România după 1989

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Liderul USR, Dan Barna, a criticat vehement în Parlament guvernul condus de Viorica Dăncilă în ziua moţiunii de cenzură. Liderul USR a amintit că doar anul trecut au emigrat peste 230.000 de români. Practic, a dispărut un oraş de mărimea Galaţiului. Foto: facebook.com "Am început ziua cu acel sentiment pe care sper că l-au trăit toți în dimineața bacalaureatului. Azi, Parlamentul României dă bacalaureatul în fața cetățenilor. Astăzi avem șansa să trecem acel examen și toată România este cu ochii pe noi. Nominalizarea Vioricăi Dăncilă a fost o greșeală. Nu v-am susținut nici atunci, nu o vom face nici astăzi și nu cred că este vreo surpriză. Conduceți unul din cele mai incompetente guverne din ultimii 30 de ani. De fapt, am și pariat că acesta este cel mai incompetent guvern pe care l-a avut România după revoluție. Este totuși un lucru bun pe care l-ați făcut, nu pentru că ați crezut în el, ci de frica consecințelor...acela că nu l-ați scăpat pe Liviu Dragnea de pușcărie, atunci când puteați să o faceți. Suntem la al treilea program de guvernare. Doar anul trecut au plecat din ţară 230.000 de români, un număr comparabil cu populaţia oraşului Galaţi", a susținut Dan Barna în Parlament. loading...

