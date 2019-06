Dan Barna, despre o posibilă candidatură a lui Iohannis la şefia CE: Este chiar genul de decizie pe care o iei din ficat

„Acest gen de decizie e foarte personală. În viaţă ţi se ivesc oportunităţi şi ocazii. Noi discutăm în Alianţă tocmai un astfel de scenariu. Preşedintele, dacă această informaţie este reală, va fi pus într-o situaţie dificilă, în care este chiar genul de decizie pe care o iei din ficat. Adică simţi că poţi să îţi ajuţi ţara, dintr-o poziţie de prestigiu remarcabil. Funcţia de preşedinte al Consiliului European nu e puţin lucru deloc. Trebuie să înţeleagă toată lumea acest lucru”, a afirmat Dan Barna, vineri seară, la Digi 24.



Preşedintele USR a adăugat că Iohannis are o poziţie bună şi în calitatea sa de candidat la alegerile prezidenţiale susţinut de PNL.



„În egală măsură el este într-o poziţie bună în calitatea lui de candidat al PNL. Preşedintele Iohannis reprezintă PNL în alegerile prezidenţiale. Este o decizie pe care, dacă informaţia este reală, şi-o va asuma într-un fel. Mi-e greu să mă pun în locul dânsului într-o astfel de decizie pentru că este o decizie strict personală”, a completat Barna.



Întrebat dacă plecarea lui Klaus Iohannis la şefia Consiliului European nu ar uşura lucrurile pentru USR, Dan Barna a răspuns: „Totdeauna există un cost şi un efect al oricărei decizii. Ne vom adapta la oricare dintre ele, în cazul în care vom ajunge la acel scenariu”.



Reacţia liderului USR vine după ce cotidianului Financial Times, Klaus Iohannis este unul dintre politicienii care ar putea deveni preşedinte al Consiliului European.



"Cursa pentru ocuparea funcţiilor: Consiliul European. Preşedintele Consiliului European prezidează summiturile Uniunii Europene şi negociază acorduri. De obicei, acest post îi este oferit unui politician familiarizat cu şedinţele Consiliului European; printre potenţialii concurenţi se numără liberali precum Charles Michel din Belgia şi Xavier Bettel din Luxemburg, socialişti precum António Costa din Portugalia şi Klaus Iohannis, preşedintele României şi membru al PPE. Angela Merkel neagă faptul că ar fi interesată de această poziţie. În discuţii ar putea intra şi foşti premier, precum Helle Thorning-Schmidt, din Danemarca", subliniază Financial Times.



În perioada 20-21 iunie va avea loc la Bruxelles reuniunea Consiliului European la care liderii UE vor discuta despre alegerea noilor preşedinţi ai Consiliului European, Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene, Parlamentului European şi funcţia de Înalt Reprezentant pentru Afaceri externe şi Politică de Securitate.



Pe ordinea de zi a evenimentului se află şi adoptarea agendei strategice a UE pentru perioada 2019-2024, potrivit site-ului Consiliului European.