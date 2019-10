Articol publicat in: Politica

Dan Barna explică de ce nu intră USR guvernare AUDIO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Dan Barna a avut o discuție online cu colegi de partid, în care a explicat de ce nu intră USR la guvernare: dacă ar intra, ar sta în umbra PNL și cel mult ar deconta eventualele eșecuri ale guvernării. Foto: facebook.com Dan Barna le spune colegilor că, dacă USR intră la guvernare cu PNL, vor primi cel mult unu-două ministere. În schimb, dacă așteaptă alegerile, având în vedere scorul de la europarlamentare, ar putea deține jumătate de guvern și eventual și prim-ministrul. „Dacă intrăm acum la guvernare ne asociem și validăm PNL. De-asta nu trebuie să cădem în capcana să cerem 1-2 ministere PNL-ului, pentru că ne vor da orice. Ideea că intrăm la guvernare și-i validăm înseamnă raiul pe pământ pentru ei. Dacă o să facă bine, meritul o să fie al PNL. Dacă vor face rău, evident că va fi din vina USR. Am intra ca parteneri minoritari, în condițile în care alegerile ne-au arătat că suntem cam pe-acolo. Pe când, dacă intrăm după alegeri, atunci avem consistență și suntem relevanți. Intrăm pe voturile pe care le obținem noi. Și n-o să mai avem un minister sau două, o să avem jumătate de guvern sau mai mult, dacă dăm și prim-ministrul”, le-a transmis Dan Barna colegilor de partid într-o înregistrare audio obținută de Rise Project. Citește și: Adevărul despre Dan Barna. "Banii s-au evaporat între amici cu facturi la comandă, în nepotisme, deturnări, plăţi fictive, furturi" loading...

