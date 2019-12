Dan Barna: În decembrie '89 România s-a scuturat de o dictatură decrepită, ineptă şi criminală

"Unul dintre cei mulţi care au înţeles în '89 că o ţară nu se poate construi de oameni care stau deoparte, Călin Nemeş, a avut atunci curajul să-i privească în ochi pe cei care au venit să înăbuşe Revoluţia în sânge. Ca el au fost, în acele zile, zeci de mii de oameni întâi în Timişoara, apoi în Bucureşti, în Sibiu, în Cluj, în Iaşi şi în foarte multe alte oraşe ale ţării. Fără curajul lor, niciunul dintre noi nu am fi fost aici acum, într-un parlament al unei ţări libere. Fără setea lor de libertate, niciunul dintre noi nu am prea avut şansa să ne împlinim destinul, noi astăzi nu am fi existat aici", a spus Dan Barna, la şedinţa solemnă a Parlamentului.



El a spus că aceştia oameni au fost românii simpli din toate categoriile: muncitori, ingineri, profesori, studenţi de toate vârstele, dar cei mai mulţi au fost tineri.



"În decembrie '89 România s-a scuturat de o dictatură decrepită, ineptă şi criminală, care ne-a scos pentru o bucată de timp din istoria Europei. Am reuşit atunci să aruncăm la gunoi acea dictatură şi să ne recuperăm demnitatea, pentru că în cele mai negre momente românii au dovedit că au demnitate şi au mândria să vorbească şi atunci când au decis să vorbească, i-a auzit o lume întreagă", a afirmat el, potrivit News.ro.



Barna a criticat însă "incapacitatea" statului român şi "complicitatea" sa cu criminalii din 1989, în contextul în care abia acum dosarul Revoluţiei a ajuns în instanţă.



"Au tot dreptul să ne facă reproşuri, au în continuare tot dreptul să ne pună întrebări, au tot dreptul să ceară imperativ răspunsuri. Suntem împreună de 30 de ani martori ai incapacităţii statului român, de fapt a complicităţii sale cu criminalii din 89. De-abia astăzi, la 30 de ani de la Revoluţie, dosarul acela a ajuns în instanţă, un dosar care trebuia să înceapă să ajungă în instanţă în '90. Începe de-abia în 2019. Un proces care trebuia să ne ajute pe noi, ca societate, să putem face distincţia între victime şi călăi, un proces care trebuia să scoată din viaţa publică impostorii, profitorii şi ucigaşii de vise şi suflete începe dureros de târziu pentru noi ca ţară", a susţinut Barna.