Dan Cruceru, în stare gravă la SPITAL. Ce a păţit prezentatorul "Survivor" în Republica Dominicană FOTO

Dan Cruceru a ajuns pe perfuzii, la spital, după ce s-a simțit atât de rău încât a fost nevoie să se interneze. Prezentatorul a anuntat ce s-a intamplat pe o retea de socializare, desi nu a dezvaluit diagnosticul.

"Am ajuns în același pat cu ea... Insula le poate veni de hac și prezentatorilor. Cu toate acestea în seara asta va fi un episod foarte tare așa că nu trebuie ratat!", a scris Dan Cruceru.

Survivor Romania 2020. Ruby a leşinat la prima confruntare. Scene şocante

Dan Cruceru si-a inceput cariera in televiziune in urma cu 15 ani, trecand prin mai toate etapele jurnalistice. A fost reporter in domeniile politic, economic si monden; de asemenea, a coordonat un departament de stiri politico-economice. A prezentat doua emisiuni de succes, "Focus Monden" si "Povestiri adevarate". Din 2014 s-a dedicat proiectului personal "Taticool", un mix de blog de parenting modern si e-commerce, devenind o voce credibila in social media. Din 2020 prezinta la Kanal D show-ul "Survivor Romania".