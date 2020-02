Dan Petrescu contestă VAR-ul: "N-a fost nici henţ, nici nimic. Dacă învingeam, deveneam favoriţi la câştigarea Ligii Europa"

"Incredibil! Am dat un gol valabil. Nu e niciun henţ, nu e nimic. Am regulamentul aici, aş vrea să încep cu asta, că ar fi bine. "Nu se consideră că s-a comis o abatere atunci când mingea atinge mâna/braţul unui jucător ricoşând direct din capul, corpul sau piciorul unui alt jucător aflat în apropiere". Deci regulamentul e clar. Arbitrul de centru trebuia să se ducă la VAR, se uita, dacă ştie regulamentul. Te uiţi la VAR dacă e o fază clară. S-a dus la o fază care nu era clară şi nu a fost clară. Un gol clar. Dacă era în poarta noastră, nimeni nu se uita la VAR. Noi l-am marcat şi sunt frustrat, băieţii sunt frustraţi, nu au luat nicio primă, am alergat 12 kilometri, am venit patru ore cu avionul şi plecăm acasă frustraţi pentru că CFR Cluj trebuia să se califice. FC Sevilla este una dintre favoritele să câştige Europa League. Dar dacă noi ne calificam poate deveneam şi noi favoriţi, dacă eliminam Sevilla. Şi meritam. Nu ştiu cine poate să-mi dea înapoi această calificare, nimeni. Păun plângea, pentru că e nedrept. Astăzi a fost făcută o nedreptate mare şi îmi pare rău pentru băieţi. Restul, nu mai are rost să vorbim.

Ce să mai vorbim, ce să mai spunem? Când am jucat cu Unirea Urziceni nici nu am trecut de centrul terenului, aici. În schimb, cu CFR am avut foarte multe ocazii. Poate ne egalau, nu ştiu, dar ar fi trebuit să lase golul. Nu se anulează un gol, în condiţiile în care nici nu te duci la VAR să te uiţi şi nu ştii ce s-a întâmplat acolo. Nu a fost ofasid de trei metri, te duci şi te uiţi, dacă ştii regulamentul te gândeşti că ai greşit. Plus cartonaşul roşu, multe galbene, n-am înţeles nimic. Sunt foarte supărat pe tot ce s-a întâmplat şi nimeni nu o să-mi dea asta înapoi nicodată, nimeni! Când mai ajungem noi aici? M-a deranjat că nu a fost henţ, regulamentul spune, nu eu. Să-l citescă! Cine ne dă nouă ceva, acum? Nimeni. Poate ne dă cineva o primă, cineva din Europa. Nu se poate să fim aşa eliminaţi pe o greşeală majoră! Nici în România nu am avut vreun arbitraj bun, mă aştept şi în România să fie la fel. Dar asta e. Când eşti echipă mare şi ai rezultate, deranjezi. Astăzi sunt foarte, foarte supărat şi orice aş zice acum la cald nu e bine pentru mine şi ar fi bine să nu vorbesc prea mult. Nu avem nicio şansă la titlu", a declarat Petrescu, la Telekom Sport.

Formaţia CFR Cluj a ratat calificarea în optimile de finală ale Ligii Europa, după ce a remizat cu FC Sevilla, scor 0-0, în manşa secundă a 16-imilor, pe stadionul Ramon Sanchez-Pizjuan. În tur, scorul a fost 1-1. CFR Cluj a avut un gol anulat spre final pentru henţ, după consultarea VAR.

În minutul 87, Păun a înscris un gol, dar reuşita sa a fost anulată pentru un henţ anterior la Traore, după consultarea VAR. Arbitrul leton Andris Treimanis a anulat golul numai pe baza informaţiilor transmise din camera VAR, fără să vadă el faza.

În minutul 89, tehnicianul Dan Petrescu a primit cartonaş galben pentru proteste.

Un minut mai târziu, de la CFR Cluj a fost eliminat Bordeianu, după ce a primit al doilea cartonaş galben.