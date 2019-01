Dan Petrescu, salariu anual de 5 milioane USD. Care este echipa pe care o va antrena "Bursucul"

Guizhou Zhicheng a retrogradat din prima liga, insa oficialii gruparii chineze au hotarat sa-l pastreze pe "Bursuc" si chiar sa-i ofere acelasi salariu

"Mai are un an de contract si ramane sigur. S-a inteles cu cei de acolo. Se va reduce bugetul, pentru ca aveau acolo salarii de 3-4 milioane de euro pe an, insa lui Dan Petrescu nu i-au taiat din salariu", a spus Bogdan Mara.

Dan Petrescu (51 de ani) o pregateste pe Guizhou Zhicheng din luna iunie a anului trecut si primeste un salariu anual de 5 milioane USD.