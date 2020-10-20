Dana Budeanu revine cu o nouă POSTARE INCENDIARĂ legată de închiderea şcolilor. Este scandalul momentului în EDUCAŢIE

Dana Budeanu a interventi în scandalul momentului, legat de eficienţa şcolii online.
Scenariul roşu s-ar putea prelungi. Ministrul Educaţiei: "Trebuie să ne pregătim pentru şcoală online atâta timp cât e necesar"
"PANA LA ACEASTA ORA AM PRIMIT CONFIRMAREA A 84 DE SCOLI DIN BUCURESTI CARE NU AU TABLETE! ANISIE MINTE! HOHHANIS A ZIS CA NU E IMPORTANT CA NU SUNT TABLETE SI DECI CA NU SE FACE SCOALA! A ZIS HOHANNIS CA PANA LA SFARSITUL ANULUI "O SA SE IA SI TABLETE SI N O SA MAI FIE NICI COVID"! TEXTUAL! SFARSITUL ANULUI CALENDARISTIC, RIT NOU SAU VECHI SAU SFARSITUL ANULUI SCOLAR? IDEEA CA TABLETELE SE IAU CAND TRECE COVIDU'! REPET, ASA A SPUS TEXTUAL!", scrie Dana Budeanu.
De asemenea, două școli din Ilfov nu se vor închide.
"DORESC SA ANUNT CA SCOALA AMERICANA A LU PARTENERU STRATEGIC SI BRITISHU' NU S AU INCHIS, CA S IN ILFOV, DA TOTI LOCUIESC IN BUCURESTI! AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA! IA CU TINE SI SCOALA SI SCOALA MEA SI ASCUNDE O N ILFOV PE UNDEVAAAA...IA O CU TINE ACOLO N AMERICA SAU N PIPERAAAA!", a postat Dana Budeanu.