Dana Rogoz, mărturisire CUTREMURĂTOARE. Vedeta suferă de o BOALĂ INCURABILĂ

Dana Rogoz este obligată să ţină un regim strict.

"Viata la 30+... Obligatoriu trebuie sa fiu mai atenta. Plus ca am si Hashimoto (poate vom vorbi intr-o zi despre asta), ceea ce, teoretic, presupune pe termen lung o tendinta de ingrasare. Momentan am luat-o usor, cu mai putina paine si mai putine paste. Dar de la doamna dr. nutritionist am aflat ca regimul tip "fasting" e o varianta de luat in calcul, daca e tinut cum trebuie. Momentan incerc sa tin 12 ore pauza intre ultima inghititura seara si prima inghititura dimineata. Nu imi iese mereu, caci am un program haotic, cu seri de spectacol, dupa care se iese la o bere, la o pizza... stiti ce zic. Desigur, pauza se mareste daca vrei sa slabesti. Ce, cat, cum, iti spune nutritionistul", a scris Dana Rogoz.