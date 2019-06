Dăncilă, despre fetiţa de la Baia de Aramă: Incalificabil modul în care a fost tratată fetiţa. Să vedem ce putem face pentru copil

"Pentru mine ceea ce se întâmplă cu fetiţa de la Mehedinţi este foarte important. Dincolo de modul în care s-a procedat, de instituţii, de faptul că, am spus şi repet, este incalificabil modul în care a fost tratată fetiţa, trebuie să vedem ceea ce putem face pentru copil. Şi acest lucru trebuie să-l judecăm nu numai din punct de vedere al Executivului, nu numai din punct de vedere al funcţiilor pe care le deţinem, cred că acest lucru trebuie să-l judecăm cu sufletul şi să dăm un exemplu pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Nimeni, absolut ce funcţie ocupă, nu are dreptul să aibă un asemenea comportament cu un copil", a declarat Viorica Dăncilă, la Neptun.



Premierul a menţionat că a discutat cu toţi factorii implicaţi.



Premierul Viorica Dăncilă a anunţat sâmbătă că a aprobat trimiterea unui mesaj către Ambasada SUA, pentru a avea "o strânsă colaborare" în cazul fetiţei din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA.



"Am aprobat astăzi trimiterea unui mesaj către Ambasada SUA, cu dorinţa de a avea o strânsă colaborare în ceea ce priveşte situaţia Sorinei. Împreună cu Marius Budăi, Ministrul Muncii, urmărim acomodarea fetiţei la noul mediu şi vrem să ne asigurăm că este în siguranţă şi că are parte de o bună îngrijire", a scris premierul, sâmbătă, pe pagina de Facebook.



Viorica Dăncilă a mai anunţat că "a cerut corpurilor de control ale ANPDCA şi ANPIS să fie luni dimineaţă la prima oră în Dolj şi Mehedinţi, pentru a întocmi un raport amănunţit al situaţiei".



Premierul Viorica Dăncilă a mai cerut sâmbătă efectuarea unei anchete în cazul fetiţei ridicată de acasă pentru a fi dată în adopţie unei familii din SUA, subliniind că persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi sancţionate.



Poliţişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Mehedinţi, însoţiţi de un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, au descins vineri dimineaţă în casa unei familii din Baia de Aramă pentru a lua o fetiţă de 8 ani, dată în adopţie unui cuplu din SUA cu cetăţenie română.



Fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă a fost dată în adopţie unui cuplu din SUA cu cetăţenie română. Ea locuia împreună cu asistenta maternală, care a avut grijă de fetiţă în ultimii şapte ani.



Potrivit presei locale, asistentei maternale i s-a desfăcut contractul de muncă, iar autorităţile au considerat că fata stă ilegal la domiciliul acesteia.



În imaginile înregistrate de soţul femeii apare fetiţa de 8 ani, care plânge şi se zbate pentru a rămâne alături de asistenta maternală, căreia îi spune ''mama''.



Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi menţionează într-un comunicat de presă că nu au fost informaţi cu privire la operaţiunea de preluare a minorei desfăşurată vineri la familia din Baia de Aramă şi nici nu a fost solicitată prezenţa vreunui reprezentant al instituţiei în cadrul acestei operaţiuni.



Pe de altă parte, reprezentanţii Poliţiei au informat că numărul poliţiştilor care au participat la misiunea de dare spre adopţie a fetiţei de 8 ani din Baia de Aramă a fost stabilit după o analiză realizată anterior, care a avut în vedere inclusiv riscurile la adresa ordinii publice care pot să apară pe fondul unui impact emoţional puternic.



Potrivit sursei citate, poliţiştii IPJ Mehedinţi au fost delegaţi de procurorul de caz să pună în executare un mandat de percheziţie într-un dosar de lipsire de libertate, emis de Curtea de Apel Craiova.



"Percheziţia a avut loc într-o locaţie unde se afla un minor care a fost dat spre adopţie prin hotărâre judecătorească definitivă", a informat IGPR.