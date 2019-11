Dăncilă, despre plecarea din fruntea PSD: Dacă vor considera colegii că trebuie să fac acest pas, atunci facem Congres

"Sunt o persoană puternică, n-am lăsat niciodată partidul la greu, eu am mers înainte. Nu am demisionat nici când am fost premier și au fost clipe grele, sunt un om puternic, când partidul are nevoie de tine, n-ai voie să faci un pas în spate", a spus Viorica Dăncilă, după înfrangerea suferită în faţa candidatului PNL Klaus Iohannis, în turul 2 al alegerilor prezidenţiale.

"Nu-mi dau demisia, dacă colegii vor considera că trebuie să fac acest pas, atunci trebuie să facem un Congres" a mai spus liderul PSD, amintind că și ea a fost aleasă în funcția de președinte tot la un Congres.

Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, crede că o analiză trebuie făcută în partid pentru a se afla motivele, cauzele care au dus la obţinerea acestui scor de către social-democraţi în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

"O analiză trebuie făcută. Pe de o parte este normal să facem acest lucru după ceea ce partidul astăzi are ca şi scor, care au motivele, acele cauze care au dus la această situaţie. De asemenea, în economie, în piaţă, practic în stradă să vedem exact ce anume mai trebuie făcut pentru ca lumea să înţeleagă exact acest că acest partid social democrat, singurul care practic este un partid românesc”, a declarat Teodorovici, la Antena 3.

El a mai spus că PSD va sancţiona orice abatare făcute de preşedinte, premier sau vreun ministru.

"Pe de altă parte cred că orice abatere, orice derapaj trebuie să fie sancţionat. (…) Mă refer la absolut toate aceste acţiuni. Mă refer la orice derapaj din partea oricărui om politic, fie că este preşedintele statului, primul ministru sau ministru, este obligaţia noastră morală că dacă legea este încălcată să fie făcută o acţiune în acest sens”, a explicat preşedintele executiv al PSD.