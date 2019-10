Articol publicat in: Politica

Dăncilă: Planul preşedintelui de a demite Guvernul PSD prin moţiune de cenzură şi de a numi guvernul său s-a blocat la jumătate

Premierul Viorica Dăncilă îl acuză pe preşedintele Klaus Iohannis că demolează lucruri fără să poată construi ceva în loc. Dăncilă spune că planul preşedintelui de a demite Guvernul PSD prin moţiune de cenzură şi de a numi un guvern PNL s-a blocat la jumătatea drumului. Foto: gov.ro "De peste zece zile suntem în mijlocul unui blocaj instituțional generat de președintele Klaus Iohannis. Miza electorală imediată a domnului președinte Klaus Iohannis generează costuri foarte mari pentru români: procese guvernamentale vitale sunt întârziate sau chiar blocate, măsuri destinate sectoarelor economice și sociale, deși pregătite în detaliu de guvern, nu pot fi adoptate, iar definitivarea bugetului pentru anul viitor este sub presiunea timpului. Planul entuziast al președintelui de a demite Guvernul PSD prin moțiune de cenzură și de a numi guvernul său s-a blocat la jumătatea drumului. Domnul Iohannis a dovedit că poate demola, dar este incapabil să construiască și să vină cu soluții pentru această criză periculoasă în care a dus România. Nu avem încă o propunere concretă a noului cabinet și nici un program de guvernare. Iar fiecare zi de întârziere este în defavoarea românilor", a declarat Viorica Dăncilă luni, la începutul şedinţei de guvern. Ea a mai spus că va continua să guverneze până la numirea noului cabinet. "Am avut în ultimele zile mai multe deplasări în teritoriu şi am vorbit cu oamenii. Cetăţenii înţeleg foarte bine ce se întâmplă şi care sunt mizele acestui conflict. Vreau să îi asigur pe cetăţeni că actualul guvern va continua să lucreze în limita atribuţiilor constituţionale şi va exercita actul de guvernare cu toată responsabilitatea până la numirea noului cabinet", a mai spus Dăncilă.

