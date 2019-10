Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă, despre suspendarea lui Klaus Iohannis

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, rămâne la opinia că președintele Klaus Iohannis "merita" suspendat din funcţie, pentru că nu respectă Constituția, dar nu a declanşat suspendarea "pentru că nu se mai poate în aceste momente". Foto: gov.ro "Preşedintele Klaus Iohannis nu respectă decizia Curţii Constituţionale. Într-un an şi opt luni am avut obstacole nenumărate din partea preşedintelui. (...) Cetăţeanului de rând îi cer să respecte Constituţia şi dacă nu respectă Constituţia îl sancţionez. Preşedintele României nu respectă Constituţia şi îşi asumă acest lucru. Atunci ce fel de preşedinte este? Cred că vor răspunde cetăţenii prin vot", a spus Viorica Dăncilă miercuri seară la TVR. Întrebată de ce nu a declanşat procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui Iohannis, Dăncilă a răspuns: "Pentru că nu se mai poate în aceste momente".vLiderul PSD a adăugat că Klaus Iohannis "merita această suspendare". Ea a acuzat că Iohannis "a aruncat ţara în aer pentru procente electorale". "În momentul în care şase formaţiuni politice, în frunte cu preşedintele României, au vrut să dea jos Guvernul şi iată că au reuşit, trebuiau să vină cu un cabinet, cu un program de guvernare, cu o viziune pentru perioada următoare. (...) Nu avem aceeaşi unitate în acţiunea celor şase formaţiuni politice, avem un preşedinte care a plecat din ţară într-o situaţie care nu este una de stabilitate şi încredere. Vedem că, de fapt, interesul pentru fiecare dintre aceste formaţiuni şi pentru preşedinte a fost unul electoral. A aruncat ţara în aer pentru a câştiga procente în această bătălie electorală", a declarat Viorica Dăncilă. Ea l-a criticat pe şeful statului, acuzându-l că "nu respectă Constituţia şi îşi asumă acest lucru". loading...

