Articol publicat in: Politica

Daniel Constantin: Dacă se face o majoritate pentru alegeri anticipate suntem favorabili ideii

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Daniel Constantin a declarat după consultările cu preşedintele Iohannis că Pro România susţine varianta alegerilor anticipate dacă se face o majoritate parlamentară în acest sens. "Am avut o discutie foarte buna cu Presedintele. Daca se va face o majoritate parlamentara pentru anticipate, suntem favorabili ideii, mai devreme de mai-iunie nu se poate. Guvernamental nu am inaintat o propunere, suntem realisti si ne-am manifestat disponibilitatea sa contribuim prin voturile noastre la stabilitatea politica a tarii. Ne-am manifestat dorinta ca o nominalizare pentru viitorul premier sa fie facuta cat mai repede. Avem nevoie de profesionisti in viitorul guvern, e o solicitare a noastra. Nu am spus ca vrem sa intram la guvernare, daca ni se cere nu ne dam la o parte, dar nu este o conditie pentru a sustine. Noi avem o propunere de comisar european, credem ca persoana care ar trece este Corina Cretu”, a zis Daniel Constantin dupa consultarile de la Cotroceni. loading...

