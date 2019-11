"Daniel Cristea-Enache a trasat "Linia de contur" a prozei româneşti

La sfârşitul săptămânii trecute s-a desfăşurat la Iaşi a patra ediţie a Galei Scriitorii anului în care s-au decernat premiile Scriitorul lunii/Scriitorul anului. Premiul pentru scriitorul lunii octombrie 2019 a fost acordat lui Daniel Cristea-Enache, pentru volumul "Linia de contur” (Editura Spandugino) şi pentru activitatea de cronicar literar din paginile revistei „România literară”. Daniel Cristea-Enache, născut în 1974, este eseist, critic literar şi istoric literar, conferenţiar universitar la Catedra de Istoria Literaturii Române a Universităţii din Bucureşti, director de imagine al Uniunii Scriitorilor din România, redactor la revista „România literară” şi director al revistei online Literatura de azi.

A publicat 15 cărţi şi peste 1.000 de cronici, fapt subliniat de Nicolae Manolescu în „Istoria critică a literaturii române”, ediţia a II-a: ”Din 1995 şi până astăzi, aproape fără întrerupere, Daniel Cristea Enache a publicat cronică literară în reviste (Adevărul literar şi artistic, Caiete critice, România literară şi altele), adunată în câteva volume: Concert de deschidere, Bucureşti Far West. Secvenţe de literatură română, Timpuri noi, iar acum în ampla culegere de faţă. Niciunul dintre colegii lui de generaţie n-a dat dovadă de atâta consecvenţă, deşi destui au început, ca şi el, prin a scrie critică de întâmpinare, renunţând însă relativ repede, atraşi de felurite miraje. Daniel Cristea-Enache rămâne cronicarul literar al generaţiei 2000. Consacrate cu precădere, în primii ani, unor autori aparţinând generaţiilor vechi, cronicile lui se ocupă tot mai des de scriitorii tineri. Volumele succesive oferă un catalog cvasicomplet al poeţilor, prozatorilor şi criticilor generaţiei 2000, ca, de altfel, şi al celor din generaţiile anterioare.”

Despre volumul pe care îl semnalăm astăzi autorul spune că este „dedicat prozei (romane, nuvele, povestiri) şi literaturii subiective (non)ficţionale (memorialistică, jurnale, epistolare, autobiografii, cărţi de călătorii, volume cu documente din arhivele CNSAS, cărţi de dialoguri, eseistică filtrată biografic, publicistică ficţionalizată). Pentru prima oară într-o carte a mea de cronici, proza «obiectivă» e împletită cu literatura «subiectivă», în interiorul unei aceleiaşi generaţii, confruntată cu un context istoric.”

Elegantul şi masivul volum (peste 700 de pagini) care, înţelegem, va continua cu alt (alte) volume are un sumar atât de bogat că se asemuie unei istorii literare a ultimelor trei decenii, încât este de preferat să-l reproducem, decât să facem o selecţie prea subiectivă a autorilor despre care scrie: Scrisorile unei profesoare de franceză (Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu - Monica Lovinescu); La Belle Époque (Gh. Jurgea-Negrileşti); „Singuratica” (Lena Constante); Toate-s bune (N. Steinhardt); „În serviciul nostru” (Ion D. Sîrbu); „Antielevul” (Adrian Marino); Două romane (Dinu Pillat); În faţa vieţii (Dinu Pillat - Nelli Pillat); Ion cel Negru (Ion Caraion); O vară de neuitat (Petru Dumitriu); Workaholic (Antoaneta Ralian); 88 de ani „gustoşi” (Nina Cassian - Carmen Firan); O carte monumentală (Nicolae Balotă); Un vis alb (Leonid Dimov); Un azil de bătrâni (Octavian Paler); Ultimul Paler (Octavian Paler); De la un regim la altul (Dumitru Popescu); Domnul Victor (Dumitru Popescu); Vorbă de la ţară (Ion Druţă); „Proză” din anii ’50 (Nicolae Ţic); La Canal (Adrian Oprescu); Obsesii (Radu Cosaşu); Puerilitate (Radu Cosaşu); Duminicile noastre (Nora Iuga); Pe Uranus... (Nora Iuga); „Şi nu ştiu ce” (M. Ivănescu - Gabriel Liiceanu); Între două maluri (Vladimir Beşleagă); Frumoşii tineri (Ion Vianu); Vecini (George Bălăiţă); Cod roşu (Dumitru Radu Popescu); Goma-? (Paul Goma); Viaţă la trecut (Livius Ciocârlie); Marea fărîmiţare (Livius Ciocârlie); Martorul (Gabriel Dimisianu); 22 de ani de jurnal (Gabriel Dimisianu); Un duşman al poporului (Florin Constantin Pavlovici); Zoia noastră (Oana Orlea - Mariana Marin); Intrusul (Norman Manea); Imposibila întoarcere (Dumitru Ţepeneag); Închipuita viaţă a lui Mathieu Jean Caragiale (Ion Iovan); Vieţile altora (Augustin Buzura); Un viciu nepedepsit (Emil Brumaru - Lucian Raicu); Nu mai suntem tineri (Virgil Duda); Bildungsroman (Nicolae Manolescu); Un american la Paris (Virgil Nemoianu); La Tropice (Mihai Zamfir); O surpriză (Paul Diaconescu): Hispano-Suiza (Paul Diaconescu; Good old times (Radu Mareş); Linia de contur (Radu Mareş); „Marea amărăciune” (Constanţa Buzea); La rece (Eugen Negrici); Salon deschis (Gabriela Adameşteanu); Întîlnire cu mine (Gabriel Liiceanu); Erou fără voie (Gabriel Liiceanu); Fără înţeles (Nicolae Prelipceanu); Un roman postum (Marius Robescu); Scriitorul tineretului (Petru Popescu); Vatra Luminoasă (Mihai Cantuniari); El şi Ei (Dorin Tudoran); Condei ascuţit (Tia Şerbănescu - Cristian Pătrăşconiu); În cerc (Ştefan Agopian); Ucenic, calfă, meşter (Ştefan Agopian); Patru ani cu Alex. (Alex. Ştefănescu); Comedia bătrâneţii? (Alex. Ştefănescu); Ground Zero (Bedros Horasangian); O enciclopedie personală (Irina Petraş); Despre lucrurile cu adevărat importante (Andrei Pleşu); Noi şi-ai noştri (Ioan Lăcustă); Două proze (Andrei Oişteanu); Roman cu şopârlă (Radu Ţuculescu); Ponco (Radu Ţuculescu); Carnet de însemnări (Gheorghe Crăciun); Oameni obişnuiţi (Petru Cimpoeşu); A venit un scriitor din provincie (Petru Cimpoeşu); Români în Tranziţie (Petru Cimpoeşu); Bietul erou (Gabriel Gafiţa); În staţiune (Leonard Oprea); În malaxor (Gabriel Chifu); În Caramia (Gabriel Chifu); Flacăra Roşie (Radu Aldulescu); Guard (Radu Aldulescu); Sodoma (Radu Aldulescu; Total War (Marta Petreu); Cum mi-am distrus cartea (Dan Stanca); De la o epocă la alta (Dan Stanca); „Treziţii” (Ioan T. Morar); Crize (Mircea Cărtărescu); Ratatul ales (Mircea Cărtărescu); Ultima imagine (Răzvan Petrescu); Pagini electrice (Cristian Tudor Popescu); Pe teren (Cristian Tudor Popescu); Tinereţe de prozator (Varujan Vosganian); Genocid (Varujan Vosganian)); Omul care şi-a greşit epoca (Ioana Pârvulescu); Benzi desenate (Daniel Bănulescu); Povestiri stranii (Răsvan Popescu); O tragedie high-fidelity (O. Nimigean); Fără legătură (O. Nimigean); Un nod în gît (Petre Barbu); Schiţe la fel (Petre Barbu); Cronicile comunismului românesc (Ruxandra Cesereanu); Cele mai frumoase tâlhării (Eugen Istodor); Nu doar bestseller (Daniela Zeca-Buzura); „Arătania” (Aura Christi); Virtuozitate (Dumitru Crudu); Proză cu „click” (Dumitru Crudu); Ape adânci (Bogdan Popescu); Control perfect (Filip Florian); Bukarest (Filip Florian); Romanul unei generaţii (Radu Pavel Gheo); O prozatoare (Dana Fodor Mateescu); O telenovelă (Ioana Nicolaie); Poveşti în povestiri (Adrian G. Romila); Copii fără părinţi (Liliana Corobca); Un roman sentimental (Liliana Corobca); Meseria de povestitor (Sorin Stoica); Marcă înregistrată (Sorin Stoica); Două realităţi (Flaviu George Predescu); Momentul Colectiv (Flaviu George Predescu).

Cartea a fost lansată în Sala de Consiliu a Uniunii Scriitorilor. Au luat cuvântul Nicolae Manolescu, Răzvan Voncu şi Paul Marinescu, directorul editorial al Editurii Spandugino.