Articol publicat in: Economie

Datornicii care au credite la IFN pot fi executaţi chiar dacă nu au semnat contractul de împrumut. Decizie ÎCCJ

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Un contract de credit încheiat online cu o instituție financiară nebancară (IFN) este executoriu chiar dacă cel care a primit banii nu a semnat de mână sau electronic documentul, a decis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Foto: rtv.net Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunţat un recurs în interesul legii, menit să dea o direcție clară tuturor instanțelor de judecată care se confruntă cu acest tip de procese. Problema rezolvată de ICCJ e cea a contractelor de împrumut încheiate online cu IFN-urile, care n uau fost semnate de mână (olograf) sau electronic (semnătură electronică extinsă) persoana care a împrumutat banii. Decizia ICCJ devine obligatorie atât pentru instanțe, cât și pentru IFN-uri și împrumutați, după ce va fi publicată în Monitorul Oficial. Datornicii vor putea fi executați silit mai ușor dacă nu-şi mai plătesc datoriile, chiar dacă contractul pe care l-au încheiat online nu este semnat. Așadar, contractul de credit online nesemnat este considerat direct titlu executoriu, însă numai dacă părțile n-au stabilit că semnătura este un element obligatoriu pentru ca documentul să fie valabil. loading...

