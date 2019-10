Articol publicat in: Societate

De ce aducem în ţară gunoaiele altora? România şi importul masiv de deşeuri, subiectul unui reportaj BBC VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Jumătate din gunoiul reciclat în România, în condiţiile în care ţara este „congestionată” de deşeuri, provine din import, se arată într-un material realizat de BBC. "De ce o ţară care este deja congestionată de gunoi ar importa şi mai mult?", este întrebarea pe care şi-o pune reporterul BBC Nick Thorpe. Răspunsul i-a fost oferit de Constantin Damov, CEO al Green Group. Jumătate din capacitatea firmei pe care o conduce este asigurată de material local, iar cealaltă jumătate din material provine din Europa astfel că, dacă nu ar importa deşeuri, ar trebui să închidă 50% din companie. Reportajul evidențiază faptul că de cele mai multe ori gunoaiele nu sunt selectate corespunzător, ilustrând cu imagini și declarații din București. Există firme private care colectează deșeurile și le vând companiilor de reciclare, dar nu în număr suficient. Drept urmare, 90% din deșeurile din România ajung în gropi de gunoi. Reportajul mai arată și gropile de gunoi ilegale, dar folosite și de autoritățile locale, de companii și de cetățeni. Multe se află în zone protejate și afectează apele sau fauna. Ministerul român al Mediului nu a comentat situația, se încheie reportajul BBC. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay