De ce mint copiii şi ce trebuie să facă părinţii

Raspunsuri la aceste intrebari, dar si sfaturi legate de ceea ce ar trebui sa faca parintii aflati mai jos.

Trebuie sa o recunoastem, parintilor le este teama ca nu cumva copiii lor sa esueze, sa intre in belele. Este greu pentru un parinte sa controleze tot ce se petrece in viata copilului. Daca pot tine sub control ceea ce se petrece in casa, cand iese la joaca sau merge la scoala, toate informatiile pe care le primeste ii pot modifica comportamentul.

Cand copilul incepe sa minta, poti incepe sa crezi ca este "rau", ca vrea sa-ti submineze autoritatea. Consideri ca minciuna este ceva rau, deci si mincinosii sunt rai. Greseala pe care o fac parintii este ca vorbe precum "Minti!" sau "Mincinosii sunt oameni rai" nu fac decat sa promoveze in continuare minciuna. Pentru ca se va considera "rau", copilul va ascunde adevarul pentru a nu-si dezamagi parintii. Si, surpriza!, vor continua sa o faca. Un lant al slabiciunilor care pare fara sfarsit.

De ce mint copiii? Ce se petrece in mintea unui copil cand isi minte parintii?

Cand mergi cu viteza si te opreste politistul care te intreaba cu ce viteza mergeai, nu vei spune niciodata adevarul. Pentru ca stii ca depasirea limitei de viteza este pedepsita de lege. Ce nu realizezi pe moment este ca depasirea limitei de viteza ii pune in pericol pe ceilalti, dar si pe tine.

Cam asa este si cu copiii, ei stiu ca minciuna este interzisa, insa nu isi dau seama cat este de periculoasa. Ei nu vad minciuna asa cum o vad parintii. Si atunci apare un conflict intre sistemul de valori al parintilor care spun ca minciuna este interzisa si sistemul de valori al copiilor care spun ca daca nimeni nu pateste nimic din cauza minciunii, nu ar trebui sa fie o problema atat de grava. Ei vad colegii fumand si nu isi dau seama ce e rau in fumat. Stiu ca au interzis la alcool, totusi vad la parinti ca beau si nu patesc nimic. Si atunci nu inteleg de ce este interzis.

