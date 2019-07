De duminică, încep arestările: mii de membri ai unor familii de imigranţi vor fi expulzaţi

Agenţi din cadrul serviciilor americane în domeniul imigraţiei urmează să înceapă duminică să aresteze şi să adune familii de imigranţi clandestini, în zece oraşe americane, cu scopul de a-i expulza, în cadrul politicii radicale a lui Donald Trump în acest dosar, scrie în ediţia de joi The New York Times (NYT).



Operaţiunea urmează să fie realizată de către agenţi din cadrul Immigration and Customs Enforcement (ICE), timp de mai multe zile, incepând de la 14 iulie, scrie ziarul, care citează oficiali, inclusiv doi în domeniul securităţii interne.



Potrivit NYT, agenţii ICE vizează cel puţin 2.000 de imigranţi, a căror expulzare a fost dispusă, dar care se află în continuare în ţară, în mod ilegal.



Membri ai unor familii de imigranţi arestaţi împreună urmează să fie plasaţi în detenţie împreună atunci când acest lucru este posibil, în centrul situate în Texas şi Pennsylvania, declară oficiali pentru NYT.



Donald Trump anunţa vineri că adunarea unor imigranţi vizaţi urmează să înceapă ”destul de curând”.



Locatarul Casei Albe a amânat această operaţiune în iunie, după ce data acesteia a fost divulgată în presă.