Dezvăluire-şoc a unei celebre cântăreţe de la noi despre fostul iubit. "Am aflat că era homosexual!"

Otilia Bilionera a rămas marcată după o poveste de dragoste intensă cu un star din Turcia, începută cu o logodnă și încheiată în lacrimi. Însă, surpriză! Dacă inițial, după despărțire, a declarat că a rupt logodna (nr. - a fost cerută de soție după numai o lună) din cauza infidelităților repetate ale artistului turc Sinan Akcil, vedeta a făcut la un show tv o declarație neașteptată.

"Iubirea este peste tot. Trebuie doar să deschizi ochii. Sincer, am avut și eu o relație. Doi ani. Și știam că bărbatul respectiv nu mă iubește. Am stat pentru că a trebuit... Eram logodită! Dar simțeam că nu mă iubește. Ca să aflu peste jumătate de an că era homosexual! Am avut un șoc!" a dezvăluit vedeta bruneta în cadrul emisiunii.

Surprinzător este că artistul turc tocmai s-a căsătorit, la începutul anului, cu o actriță cunoscută din Turcia.