Declinul demografic a accelerat în luna mai, din cauza creşterii mortalităţii

Şi în aprilie populaţia României a continuat scăderea din cauze demografice, iar declinul a accelerat în a patra lună a anului, când s-au pierdut 8.560 de locuitori, faţă de 6.595 în aceeaşi lună a anului 2018, în principal din cauza scăderii natalităţiii.

În luna mai, s-au născut 15.992 copii, cu 3.201 mai mulţi copii decât în aprilie, dar mai puţini cu 296 faţă de aceeaşi lună din 2018.

Totodată, în luna mai, s-au înregistrat 21.503 decese, cu 152 mai multe decât în luna anterioară şi cu 820 mai multe faţă de aceeaşi lună din 2018.

Mortalitatea infantilă din România a scăzut în mai, faţă de aceeaşi lună a anului 2018, fiind înregistrate 89 decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 35 mai puţine decât în urmă cu un an.

În luna mai, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 12.789 căsătorii, cu 7.530 mai multe decât în luna aprilie. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.714, cu 501 mai multe decât în luna aprilie.