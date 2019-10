Articol publicat in: Life

Deea Maxer a născut o fetiţă. "Operaţia a fost una complicată"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Deea Maxer a născut, vineri, 18 octombrie, o fetiţă pe care o să o cheme Maysa. Naşterea a avut loc la Maternitatea Bucur. Foto: click.ro „Maysa Maria Maxer, BINE AI VENIT pe lume! Suntem binecuvântați! Ora nașterii: 06.54, după ce Maysa ne-a luat prin surprindere. Membranele s-au rupt la ora 2:30 chiar dacă cezariana era programată în această dimineață la ora 7. Are 3190 de grame și 49 cm, gălăgioasă dar extrem de grațioasă.

Mulțumesc doamnei Prof.Univ. Dr. Liana Pleș pentru tot efortul depus împreună cu echipa dânsei din cadrul Maternității Bucur. Datorită dânsei suntem bine, intervenția fiind una complicată. Mulțumesc pentru mesaje și gânduri", a scris Deea Maxer pe Facebook, potrivit click.ro. Citeşte şi Deea Maxer, dezvăluiri INTIME despre prima experienţă SEXUALĂ. "Am ţinut ochii închişi!" Deea Maxer a născut cu profesoara soțului său Dinu Maxer ştia că soția lui va fi pe mâini bune în sala de naștere. "Deea va naște la maternitatea Bucur, spital unde l-a nascut și pe Andreas, cu doamna doctor Liana Pleș, care mi-a fost profesor în facultate. Voi asista și la nașterea micuței, asa cum am făcut și la Andreas", a declarat Dinu Maxer. loading...

