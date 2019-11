Delia, imagini incendiare scăpate pe internet. Fanii au luat-o razna!

Înaintea concertului din Cluj-Napoca, artista și-a surprins fanii cu două selfie-uri care sigur au aprins imaginația fanilor. În ambele fotografii, Delia şi-a acoperit doar zonele intime: într-una este acoperită cu un prosop alb de baie, iar în alta, artista stă întinsă pe pat aproape goală. Ambele imagini au fost urcate în varianta alb-negru pe Instagram Stories.

Dumincă noapte, Delia a ţinut să le mulţumească fanilor pentru că au fost alături de ea la show-ul care face parte din Acadelia Tour, care se va încheia abia anul viitor.

"Oau oauuuuuu! Cam așa e să ai lângă tine aproape 8 mii... de oameni! Cluuuuuuj!!!! A fooost VIIISSS!!!!", a scris artista.

Fanii au reacţionat imediat.

"Wow... acesta este rezultatul muncii tale!!" "A fost de vis!! Esti minunată!! Ești o artistă adevărată!! Am venit din Luxembourg să te văd și nu regret nimic", "Felicitări și mulțumim pentru experiență!", "Doamne, cât mă bucur că am reușit să te văd live. A fost de vis! Atâtea emoții, demult nu am mai trăit. O artistă completă cu o voce de înger!", "Esti superbă!! Ai cântat minunat!! Seară de vis!! Love Acadelia Forever! Îmi place hanoracul și îmi va aminti mereu de acest concert" au scris admiratorii Deliei pe pagina ei de Instagram.

Delia publică des fotografii inedite și spectaculoase din vacanțele sale. Mai mult, vedeta are și un cont special de travel, pe Insta, @delianomad, dedicat celor mai cool imagini din călătoriile sale.

