Denise Rifai, despre prima ei iubire. "Un da mare ca la starea civilă. Aşa a fost să fie!"

Denise Rifai a fost prezentator de radio, reporter, apoi prezentator de stiri si realizator de talk-show. A intervievat de-a lungul carierei sale cele mai importante figuri ale scenei publice romanesti. Intrebata ce iubeste mai mult dintre televiziune si radio, Denise Rifai a dat un răspuns neasteptat.

Denise Rifai o atacă dur pe Mădălina Dobrovolschi, cea care i-a luat locul la Realitatea: "În patul meu, pe muzica mea"

"E cel mai frumos, pentru ca ai la dispozite doar vocea ta, iar cu vocea trebuie sa ii tii pe oameni langa tine. Primul meu job a fost la radio. Imi doream foarte mult sa fac televiziune si sa fac stiri. Am ajuns intr-un post de radio, dusa de profesora mea de dictie, pentru ca i-a placut mult vocea mea. Un post de radio rock. Directorii m-au placut foarte mult si mi-au spus sa nu plec si sa fac o emisiune a mea. Eu le-am spus ca "fiind atat de tanara nu am greutatea, nu am bogatia in mine sa pot sa tin o emisiune, nu sunt pregatita". Pentru mine s-au deschis cerurile, asa a fost sa fie! Au dorit sa infiinteze un departament de stiri. Acum, daca ar fi cineva care m-ar intreba: "Ai vrea sa faci radio?", raspunsul este "Un da mare ca la starea civila!", a marturisit Denise Rifai.

La jumătatea lunii martie, Denise Rifai a anunţat că, după aproape zece ani, demisionează de la Realitatea Plus, motivând că este "incompatibilă" cu noua linie editoriala a postului. La doar câteva zile, Realitatea Plus a anunţat că Denise Rifai va fi înlocuită la cârma emisiunii "Legile puterii" de Mădălina Dobrovolschi, fostă jurnalistă TVR, B1 TV şi Antena 3 şi, până în decembrie anul trecut, purtătoarea de cuvânt a preşedintelui Klaus Iohannis timp de trei ani.