Societate

Deputaţii au votat schimbările la plata cu cardul. Decizia îi afectează pe toţi posesorii de carduri contactless

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Camera Deputaţilor a adoptat cu 244 de voturi pentru proiectul de lege care transpune în legislaţia naţională noua directivă europeană PSD2 şi care aduce schimbări majore la plăţile cu cardul. Deputaţii au dat votul final şi au adoptat proiectul de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative care a fost adoptat în data de 15 octombrie 2019 de Parlament. Directiva PSD2 este actul normativ european care reglementează serviciile de plată şi are ca scop îmbunătăţirea standardelor pe baza cărora se efectuează plăţile în Spaţiul Economic European şi stimularea inovaţiei pe piaţa serviciilor de plăţi, astfel încât acestea să devină mai sigure şi mai eficiente. Această directivă urmează să fie transpusă în legislaţia internă în perioada următoare. Directivă europeană PSD2, cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare, a intrat în vigoare din data de 14 septembrie 2019, şi a adus schimbări semnificative la mai multe aspecte fiscale, inclusiv la plăţile cu cardul. Directiva prevede ca pentru unele plăţi contactless la POS va fi necesar să se introducă codul PIN. Regulamentul UE prevede că după fiecare 5 plăţi contactless consecutive de sub 100 de lei/30 EUR, următoarea plată va trebui să fie autorizată prin codul PIN. Regulamentul UE, direct aplicabil în România, stabileşte cerinţele tehnice şi măsurile de securitate pentru autentificarea strictă a clienţilor şi pentru comunicarea în condiţii de siguranţă cu terţii prestatori de servicii de plată. Aceştia, conform PSD2, vor putea oferi consumatorilor, la cererea şi pe baza consimţământului lor, noi tipuri de servicii de plată, cu privire la conturile de plăţi accesibile online ale consumatorilor deschise la bănci sau la alţi prestatori. Pentru ca această propunre legislativă să intre în vigoare este necesar să fie promulgată de şeful statului, ca apoi să fie publicată în Monitorul Oficial.

