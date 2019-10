Articol publicat in: Politica

Deputatul Marius Sorin Bota: Liderii CEX-ului mic şi toxic nu au înţeles nimic

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Deputatul Marius Sorin Bota afirmă că PSD se îndreaptă "un dezastru iminent" şi susţine că abia după ce se va face "curăţenie" în interior, partidul va redeveni credibil, respectat şi frecventabil. Foto: libertatea.ro "Am fost numit trădător pentru că am avut curaj să mă manifest democratic şi să nu fiu de acord cu ceea ce se întâmplă azi în PSD. La cum se desfăşoară lucrurile în prezent, PSD se îndreaptă în mod evident spre un dezastru iminent. Liderii CEX-ului mic şi toxic nu au înţeles nimic, iar cei ai CEX-ului unanim sunt consecvenţi, însă, din păcate, consecvenţa lor este cât se poate de nocivă. Nu votul meu, sau al excluşilor, a determinat căderea Guvernului. Majoritatea era oricum pierdută", afirmă Bota într-un comunicat de presă citat de Agerpres. El precizează că s-a "exprimat împotriva unei conduceri toxice pentru partid şi ţară". "M-am exprimat împotriva unei conduceri toxice pentru partid şi ţară şi nu m-am lăsat 'împăcat'. Peste câteva luni, reprezentanţii din teritoriu (primari, consilieri, membrii PSD) vor vedea altfel evenimentele în lumina realităţii şi îmi vor da dreptate. Ceea ce eu sper este ca până atunci foştii mei colegi de partid să se descotorosească de cei care azi îi conduc şi care se încadrează la categoria impostori şi să aibă curajul votului, votul fiecăruia dintre ei reprezintă buturuga mică ce răstoarnă carul mare al mediocrităţii, incompetenţei şi corupţiei. Abia după ce se va face curăţenie în interior, PSD va redeveni un partid credibil, respectat şi frecventabil. Chiar dacă adevărul doare, uneori binele trebuie făcut cu forţa. Rămân acelaşi om devotat valorilor, principiilor, corectitudinii. Nu mă pot schimba. Votul de încredere pe care eu l-am primit de-a lungul mai multor mandate m-a responsabilizat şi m-a făcut să înţeleg că reprezint oamenii, nu interesele meschine", subliniază Marius Sorin Bota. Deputatul Marius Bota a votat joi pentru moţiunea de cenzură. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay