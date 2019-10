Articol publicat in: Politica

Deputatul Remus Borza anunţă că 15 parlamentari i se vor alătura în partidul Forţa Naţională. Cum vor vota la moţiune

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Deputatul independent Remus Borza anunţă că a convins nu mai puţin de 15 parlamentari să i se alăture în partidul Forţa Naţională. Foto: mytex.ro ”Sunt oameni responsabili, care, pentru stabilitatea și bunăstarea României, își doresc ca Guvernul actual să își continue mandatul până în 2020, iar noi, cei din Forța Națională, vrem să contribuim astfel la evitarea dezastrului economic la care partidele de opoziție din Parlament ar supune țara prin amatorismul și cinismul de care dau dovadă”, a subliniat Remus Borza. Postarea integrală a deputatului



"Mă știți. Sunt un om al acțiunii, al soluțiilor, al construcției. Haosul politic al ultimei perioade, amatorismul incalificabil al opoziției și oportunismul sistemic al clasei politice m-au convins că proiectul pe care l-am pornit la începutul acestui an este exact soluția de care e nevoie în aceste zile.



Așa că, dragii mei, Forța Națională se relansează în aceste zile, într-un moment de cotitură pentru România și pentru stabilitatea țării.



Ne vom relansa ca forță parlamentară, având alături de noi deputați și senatori dintre cei care nu se mai regăsesc în construcțiile politice actuale, parlamentari care nu vor să mai tolereze blocarea țării din interesele unor lideri de partide care îi tratează ca pe oi la vot. Fără coerență, fără vreun plan, fără vreo perspectivă.



Am avut discuții în ultimele săptămâni cu mai mulți parlamentari care nu acceptă ca România să rămână neguvernată din pură ambiție electorală.



Din capul locului, cel puțin 15 parlamentari ni se vor alătura chiar de săptămâna viitoare. Sunt oameni responsabili, care, pentru stabilitatea și bunăstarea României, își doresc ca Guvernul actual să își continue mandatul până în 2020, iar noi, cei din Forța Națională, vrem să contribuim astfel la evitarea dezastrului economic la care partidele de opoziție din Parlament ar supune țara prin amatorismul și cinismul de care dau dovadă.



După căderea moțiunii de cenzură, Forța Națională dorește să acorde toată expertiza sa actului de guvernare, să participe la alegerile locale și parlamentare de anul viitor cu o echipă de oameni profesioniști, pentru care interesul țării primează.



Așa cum am spus și la lansarea Forței Naționale, construim un partid centrat pe rezolvarea problemelor țării, care urmărește o schimbare în bine autentică, vizibilă. Ne dorim să fim un partid al oamenilor, nu al doctrinelor, nu al luptei oarbe după putere. Vom fi un partid care va pune românii în fruntea priorităților.



Nu ne dorim să fim complici ai dezastrului prin acceptarea tacită a încercării actualei opoziții de a prelua puterea fără o minimă viziune pentru țară. Avem oameni competenți, avem profesioniști din varii domenii și avem o misiune comună: progresul României și binele oamenilor.



P.S.: Da, între cei 15 sunt și mulți semnatari ai moțiunii dezamăgiți de toți cei care au organizat această tentativă, oameni care nu se regăsesc în precaritatea acestei mișcări și în lipsa de coerență și seriozitate de care partidele de opoziție au dat dovadă în ultima săptămână", a subliniat Borza. loading...

