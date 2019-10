Articol publicat in: Societate

Descoperire MACABRĂ în Piatra Neamţ: un bebeluş a fost găsit mort într-un tomberon

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un bebeluș a fost găsit mort într-un tomberon, în zona cartierului 1 Mai din Piatra Neamţ. Copilul prezenta urme de violenţă pe corp. Fetiţa a fost descoperită de un om fără adăpost, care căuta în gunoaiele din containere. Bărbatul a alertat imediat autoritățile. Bebelușul prezenta urme de violență pe corp. Bebeluş de numai două luni găsit fără suflare de mamă Trupul copilului a fost ridicat, iar acum medicii legiști urmează să facă necropsia pentru a stabili cauzele decesului. Poliţiştii au început investigaţii şi au deschis un dosar penal. Anchetatorii iau în calcul ca bebeluşul să provină din altă zonă, nu din locul unde a fost găsit. loading...

