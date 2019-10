Articol publicat in: Societate

Descoperire macabră într-o baie din Vâlcea. S-a deschis dosar penal

Cadavrul unui nou-născut a fost găsit într-o găleată, acoperit cu haine, într-un apartament din Brezoi, județul Vâlcea. Polițiștii au descoperit cazul sesizați de un medic. Polițiștii din Brezoi, județul Vâlcea, au fost sesizaţi de către un doctor că la spital a ajuns o femeie de 37 de ani, căreia i s-a stabilit diagnosticul de „retracţie de placentă", conform România TV. Medicii au constatat că femeia născuse recent și au trimis-o urgent la un spital din Vâlcea unde a fost operată. În lipsa nou-născutului, anchetatorii au făcut mai multe verificări, stabilind că femeia locuieşte singură, fără forme legale, într-un apartament al iubitului ei, plecat la muncă în străinătate. Când au intrat în apartament, anchetatorii au găsit în baie, sub mai multe haine, cadavrul unui băiețel nouă-născut, într-o găleată. S-a deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă.

