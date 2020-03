Deşeuri ridicate în lăzi frigorifice de la persoanele aflate în carantină în sectorul 4

Primăria Sectorului 4 ridică deșeurile de la centrul de carantină și de la persoanele aflate în izolare la domiciliu, cu două mașini speciale, cu temperatura de -4 grade în spațiul de depozitare, și personal echipat corespunzător, pentru a limita răspândirea noului coronavirus. Gunoiul colectat este transferat apoi la incineratoarele de deșeuri biologice cu care compania de salubrizare are contract.





”Având în vedere că la nivelul Sectorului 4 avem 50 de persoane aflate în carantină și peste 200 de persoane aflate în izolare a apărut o necesitate importantă, cum reușim să gestionăm gunoiul menajer produs de acestea, care ar putea fi contaminat. Am decis ca regimul gunoiului colectat din aceste surse să fie identic cu cel al deșeurilor biologice. Împreună cu societatea de salubrizare am transformat două utilitare în două autospeciale, echipate corespunzător, capabile să facă transportul gunoiului contaminat. Fiecare mașină are o capacitate de 840 l, care reușesc să transporte deșeurile la temperatura de -4 grade. Aceste mașini sunt operate fiecare de 4 angajați echipați corespunzător. După colectare, gunoiul este transportat la incinerator, reușind astfel să prevenim contaminarea altor deșeuri”, a explicat Daniel Băluță, primarul sectorului 4, într-o conferință de presă. De la centrul de carantină gunoiul este ridicat o dată la două zile, iar de la persoanele aflate în izolare de două ori pe săptămână.