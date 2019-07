DESPĂRŢIRE ŞOC ÎN SHOWBIZ. Soţia unui celebru prezentator TV de la noi a cerut divorţul după ce soţul său s-a făcut preot

Fostul prezentator TV a renunțat la acest statut și a devenit duhovnic, scrie viva.ro. Soția lui a fost cea care a vrut să divorțeze. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 3 au soluționat cererea de divorț pe care soția actorului, Cristina, a depus-o în luna februarie a acestui an. "Admite cererea principală și cererea reconvențională modificată. Desface căsătoria părților, prin acord. Reclamanta va reveni la numele anterior căsătoriei, Lupașcu. Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței".

Citeşte şi Ziua ţine slujbe, noaptea urcă pe scenă

Ovidiu Cuncea și Cristina Lupașcu au împreună doi copii, o fată de 20 de ani și un băiat în vârstă de 21 de ani. Se pare că motivul divorțului a fost faptul că fostul prezentator TV a ales calea celor sfinte, potrivit cancan.ro.

Cum a ales Ovidiu Cuncea calea celor sfinte

„Am făcut seminarul teologic, înainte de 90. Am simțit în permanență ceva care îmi spunea că trebuie să fac asta. Mergeam la biserică ca un tânăr, dar nu stăteam în genunchi toată ziua. Am primit asta de la bunici. Ne puneau să spunem rugăciuni', dezvăluia Cuncea, la emisiunea Vorbește lumea.

„Se naște de undeva. Tatăl meu m-a încurajat să dau la Teatru. Își doreau să fiu preot. M-ar fi văzut la o parohie apropiată de ei. Sunt primul actor al teatrelor din România care face și asta. Îi povesteam neliniștile mele lui Mircea Albulescu și îmi spunea că o să fiu unic în felul acesta, mă încuraja. Înainte de hirotonie am vrut să renunț. Am fost hirotonit în Grecia, acolo mai erau încă trei episcopi. S-a creat o tensiune și am avut un sentiment că dacă deranjez să nu mai fac. Apoi am rămas în rugăciune și s-a limpezit totul', a mai povestit Cuncea.