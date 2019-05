Destinaţii minunate de vacanţă pentru întreaga familie. Parcul tematic de distracţii Portaventura World, Barcelona, Spania

Sunt multe destinatii pe care le putem alege in vacante, insa stiti cu totii ca in unele se plictisesc copiii iar in altele se plictisesc adultii. Cum gasim acele locuri unde sa fie toata lumea multumita si cate zile sunt tocmai bune ?

O propunere venita din partea noastra, Sfatulparintilor.ro, este destinatia numita parc tematic de distractii. Noi am descoperit acum 10 ani, la recomandarea unor prieteni, placerea de a merge cu intreaga familie cateva zile la cate un frumos si atractiv parc de distractii. Sunt suficient de multe in Europa : Disneyland Paris, Gardaland in Italia langa Verona, Prater langa Viena Austria, Germania are foarte multe parcuri de acest gen dintre care cele mai cunoscute sunt Europa Park si Legoland, Portaventura langa Barcelona Spania.

Acest articol iti prezinta cateva informatii favorabile despre Portaventura World.

La Portaventura World ajungi cu avionul pana la Barcelona. Sigur ca se poate si cu masina dar sunt totusi vreo 3 zile de mers pana ajungi acolo. Cu avionul faci cam 3 ore pana la Barcelona. Daca te cazezi in orasul Barcelona, trebuie sa iti iei bilet de la companiile care se ocupa de transport Barcelona-Portaventura si inapoi, pentru ca distanta este de 107 km din oras pana la parc.

O alta varianta este sa te cazezi in statiunea Salou de la malul marii Mediterane, o statiune plina de viata, destul de asemanatoare stilului Cannes-Nisa, cu o luna promenada, palmieri, magazine si restaurante si o plaja generoasa. In acest caz, distanta este de doar 2,5 km pana la parc si exista un autobuz ce pleaca din Salou spre parc si viceversa. In Salou gasesti cazare pentru toate buzunarele prin booking.com (caz in care trebuie sa iti iei tu biletele de zbor prin vola.ro sau direct de la tarom, wizzair sau blueair sau ce alte companii te inspira) sau sa iti iei toate aceste servicii printr-o agentie de turism.

O a treia varianta este aceea de a ta caza direct la unul din hotelurile din parc.

Exista avantaje evidente daca scopul vacantei tale este doar distractia cu familia in Portaventura World. Ai totul la nas, cum s-ar spune. Cazarea include oricum micul dejun care este bun (nu prea sunt legume si sunt multe produse care plac copiilor desi nu foarte sanatoase, dar pesemne acestea merg si pentru cateva zile nu sta nimeni sa se certe cu copiii sa isi consume portia zilnica de legume in concediu). Poti opta si pentru masa de seara la hotel care e tip bufet suedez si este foarte variata, pentru toate gusturile. Este o solutie buna ca sa eviti sa mancati numai produse tip fast food care se vand in parc sau sa bati drumul pana in Salou pentru masa de seara dupa ce ai batut si asa parcul in lung si lat toata ziua si cazi frant de oboseala (copiii cu atat mai mult).

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.