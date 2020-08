Dezastru ecologic pe râul Bahlui. "Malurile sunt albe cu peşti morţi!" VIDEO

Silviu Gurlui a publicat, pe pagina sa de Facebook, mai multe fotografii și videoclipuri cu situația de pe râul Bahlui.

Peisajul alaturat care te mâhneste a inceput in toata splendoarea de ieri de la ora 6 dimineata. Primii cazuti au fost pestii mari de peste 3 kg. Erau ametiti, se zvircoleau si incepeau sa fie colectati de localnici. Si au curs apoi in valuri. Astazi, malurile sunt pline pline de pesti mai mici. Stau ciorchine, stau lipiti, sunt peisaje pe care trebuie sa nu le mai vad. Pescarii din zona acuzau mirosuri specifice si poluare majora.

Nu trebuie sa spui nimic decit sa privesti zona de amestec a Jijiei cu Bahluiul. Jijia nu pare poluata. In in schimb, greu de spus ce se intimpla dupa ce primeste "apa proaspata de Bahlui".

Chem autoritatile sa ia masurile ce se impun. Inteleg ca anul trecut, s-ar fi intimplat ceva asemanator.

Nu am sa fac un circ din faptul ca am fost si amenintat cu o bucata lunga de lemn, ca investigam apa. Un om in virsta, ceva mai violent, a fost oprit cu greu de alti muncitori (care recuperau pestii) sa nu ma loveasca. Eu m-am prezentat, nu i-am filmat, nu ma interesa nimic altceva. Ar trebui niste scuze de la cei care fac asa fapte de vitejie. Dar sunt obisnuit deja dupa atitea aventuri pe cimpurile patriei", a semnalat profesorul Gurlui.