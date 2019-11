Dezbatere şi acuzaţii de fake news pe tema "căştii" preşedintelui Iohannis. Ce spune ziaristul care a întrebat de cască

„Nu pot să cred! Marele Iohannis are nevoie să i se șoptească în cască! Că altfel nu este în stare să răspundă la întrebările presei. E clar acum de ce nu vrea confruntare directă cu Viorica Dăncilă: se teme că nu-i va putea șopti nimeni răspunsurile!”, a scris senatorul PSD Florian Bodog pe Facebook, unde a postat un cadru strâns cu Klaus Iohannis la conferinţă. În fotografia postată este încercuită urechea preşedintelui, cu mesajul că acesta poartă cască.

În replică, PNL a publicat o fotografie făcută președentelui Klaus Iohannis în timpul conferinței de presă. În fotografie se vede că preşedintele nu poartă nimic în ureche.

Ulterior, jurnalistul de la care a pornit întreg incidentul, cel care l-a întrebat pe Klaus Iohannis dacăpoartă cască, a explicat de unde i-a venit ideea.

"Faza cu casca.

Sunt la conferința lui Klaus Iohannis, în rândul doi, banca din mijloc. După primele 10 minute, îmi scrie o colegă din presă, care se afla la sediul PSD: "Are cască în ureche?". "Nu văd", zic eu. Apoi mă uit atent la urechile lui Iohannis, ca să nu ratez vreo știre. "În urechea stângă, nu", spun eu. "Părea că are ceva", insistă colega. "E imaginația ta", închei eu, arogant. Îmi aștept rândul la întrebare (am picat al 15-lea la sorți). În sfârșit, urmez eu. Înainte să ajung la microfon, văd că pe fb circulă masiv urechile lui Iohannis - mai exact poze cu căști, nu doar întrebări. Ce dracu fac acum? Pun două întrebrări despre Justiție, SRI, DNA, CSM, pentru care îmi storsesem creierul. La final, întreb rapid și de cască. Iohannis răspunde uman (minune!). În următoarele minute, primesc stoluri de inimioare, dar și mesaje afectate, care deplâng starea jurnalismului din România. Ca de obicei, eu sunt la mijloc, ca orice extremist de centru, cum ar spune Radu Cosașu, suflându-mi în cască.

P.S. În ciuda evidenței, PSD, în frunte cu Firea, rostogoloșete un fake-news grosolan. În loc de comentarii, mergeți la vot!", a scris jurnalistul Sebastian Zachmann.