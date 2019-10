Articol publicat in: Sport

Dezvăluiri BOMBĂ făcute de două prostituate de lux. Cine sunt FOTBALIŞTII din prima ligă cu care au făcut AMOR PE BANI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Mai multe escorte de lux, ce aparţin agenţiei "Cinderella" au oferit amănunte picante despre momentele de amor petrecute contra cost cu fotbalişti celebri din Premier League. Damele de lux au dezvăluiot că jucătorii căsătoriţi din Premier League şi-au făcut un obicei în a organiza orgii sexuale stropite cu multă şampanie. Pentru a nu exista posibiltatea ca imaginile să apară în presă, fotbaliştii închiriază sau cumpără un iaht, apoi apelează la fetele de la agenţia de escorte Cinderella. Fotbalist de NAŢIONALĂ, client al unei VEDETE XXX. Un alt jucător din prima ligă, făcut de râs: "Avea un penis atât de micuţ!" Anna are 21 de ani şi este născut în Lithuania, fiind una dintre cele mai solicitate fete de către bogătaşi. Tânăra a vorbit pentru Daily Star Online: "Cel mai ciudat lucru care mi-a fost cerut, s-a întâmplat în Miami. Un fotbalist a cerut ca trei dintre noi să-l tratăm... ca pe toaletă. Nicio fată nu şi-ar fi dorit acest lucru, dar se merită financiar să le îndeplineşti toate dorinţele. Am fost escortă în Munchen şi Londra. Firma mi-a aranjat o relaţie cu un domn, care îmi oferea 20.000 de euro pe lună, perfecţi pentru viaţa mea". Cyril Thereau, regizor de film XXX. Fostul atacant de la FCSB, implicat într-un SCANDAL SEXUAL în Italia VIDEO Ksenia este din Israel şi spune că cea mai nebună petrecere la care a luat parte a fost organizată de un fotbalist: "Toată lumea era băută şi am dat dansat până la 9 dimineaţa. Toate persoanele au sărit în piscină îmbrăcaţi. Oriunde te uitai, vedeai persoane care se sărutau. Până la final, s-au deschis 600 de sticle de şampanie, cu care ne-am udat unii pe alţii". loading...

