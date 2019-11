Dezvăluiri din cazul agresiunilor din Alexandria, material filmat cu camera ascunsă. Soţul unei victime a lucrat în Servicii VIDEO

Oamenii care locuiesc în apropierea intersecției unde a fost agresată una dintre femei spun că o cunosc foarte bine pe victimă. Ea este profesoară de franceză și lucrează la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

"Lepădatu Angelica. Soțul ei a lucrat la S.R.I. Ea mergea și mai încet, așa, că era pe tocuri. Chiar vorbisem eu cu o zi înainte cu ea, că zicea că are niște monturi la picioare și trebuie să se opereze. Și zice: "îți dai seama că eu trebuie să stau o lună de zile acasă și nu pot să stau!" Și zic: Domnule, ia uite, acum stă în spital! Zice că e grav, că le e frică s-o opereze, că are niște hematoame pe creier! Venea și cu geantă, și cu laptop-ul mergea în fiecare zi!", spune o localnică.

Până în acest moment există un cerc de suspecți, dar nicio persoană reținută, nu există indicii clare despre cel care le-a bătut cu bestialitate pe cele două femei din Alexandria. Polițiștii au luat imaginile surprinse de camerele de supraveghere atât din sistemul public de aici, din oraș, cât și de la mai multe societăți comerciale aflate de o parte și de alta a intersecției unde a avut loc atacul.

Vecinii celeilalte victime spun că agresiunea s-a petrecut în scara blocului, unde e beznă mereu. Oamenii spun că agresorul va fi foarte greu de găsit pentru că nimeni nu vorbește de frica infractorilor care au instaurat teroarea în oraș. "Orașul este foarte periculos! Foarte periculos! Dumneavoastră apăreți la televizor şi spuneți: "X a bătut-o pe asta!" Că ați aflat! Da? Și mâine-poimâine... că știe țigănie multă începând de la București până la alte țări, vine și omoară copii, familia... De-aia nu vorbește nimeni!", spun oameni.

Mai jos, materialul cu camera ascunsă filmat de România TV: