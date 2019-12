Dezvăluiri de ultimă oră în cazul Caracal. Martor: Fetele au fost scoase din ţară de apropiaţi ai clanului Oacă VIDEO

Corina: Eu am citit initial in presa despre acest caz, despre disparitia fetelor, Alexandra si Luiza, si am decis sa vad, sa ma ocup de acest caz. Eu sunt in Italia, printre cunostiintele mele, nu credeam de la inceput ca fetele ar fi moarte. Am incercat sa aflu cate ceva.

ROCCO: Ce ati aflat?

CORINA: Am fost contactata pe messenger, prin mesaje de o pesoana care imi dezvaluia o posibilitate, o legatura a unor clanuri mafiote din Romania, aceasta posibila legatura inte clanuri si Dincă.

ROCCO: Cum se numeste clanul?

CORINA: Și ca fetele ar fi in Italia. Imi spune sa nu le cautam in zona Bai, Napoli, nu sunt acolo. Sa le cautam in sud. Spunea despre Sardinia.



ROCCO: Insula, da!



CORINA: Aceasta pesoana face multe dezvaluri cu nume si penume ale persoanelor care ar fi avut legatura cu aceste fete.



ROCCO: Cine sunt aceste persoane? Clanuri?

CORINA: Da, exista un clan, din Caracal. Se numeste Oacă, clanul Oacă spune pesroana espectiva. Bineinteles, si alte nume. Eu am prezentat politiei de la Roma mesajele acestea.



ROCCO: Aceste persoane ce sunt? Opereaza la Roma, clanul Oacă?

CORINA: Acest clan opereaza in toate zonele Italiei.

ROCCO: Am auzit ca sunt si din Craiova?

CORINA: Da, in Roma se afla Baboi, cel mai periculos.

ROCCO: PERSOANELE CE V-AU CAUTAT AVEAU PROBE CLARE. Ca fetele au trecut in Italia?

CORINA: Da, aceasta persoana spune si modul, prin cine ar fi trecut fetele. Numele unei persoane care dupa parerea ei ar fi fost acasa, la Caracal si nu a plecat de multi ani din Italia. Cand a disparut Alexandra a fi fost la Caracal.

ROCCO: Cum SE NUMESTE?

CORINA: Se numeste Ghita.

ROCCO: Un barbat sau o femeie?

CORRINA: O femeie.

ROCCO: Locuieste in Italia?

CORINA: DA! Locuieste in Italia. Mai spune aceasta persoana ca aceasta femeie este deja implicata in traficul de persoane si este in atentia autoritatilor italiene din Sardinia. Ea se numeste Ghita Dorina.

ROCCO: Doamna asta e implicata cu clanul din caracal?

Corina: Doamna Ghita este implicata cu clanul din Caracal.

Rocco: DOAMNA ASTA POATE FI CEA CARE LE-A ADUS AICI PE ALEXANDA SI LUIZA?

CORRINA: Asa presupune persoana respectiva.

ROCCO: De unde stie?

CORINA: Este una careia i s-a propus de doamna Ghita, i s-a propus prostitutia.

CORINA:In momentul in care i s-a ppropus sa faca asa ceva persoana a refuzat, este la cunostiinta si dezvaluie foarte multe lucruri. Este dispusa sa depuna marturie in fata autoritatilor.

ROCCO: Crezi ca autoritatile italiene sunt implicate cu clanuri din Italia?

CORINA Nu!

ROCCO: Cele din Romania?

CORINA: Eu ceea ce am auzit din presa ar fi politisti implicati.

CORINA: Nu stiu, personal, este parerea mea. Nu cred ca in ceea ce priveste italia, nu cred ca ar fi implicati carabinieri in acest caz.

ROCCO: I-Ai cunoscut pe Pistol, Dincă? Caracal e un oras mic?

CORINA: Este un oraș mic, pe Pistol il cunosc personal.

ROCCO: DE CAND?

CORINA: de 5 ani de zile.

ROCCO: Ce fel de persoana este?

CORINA: Sincer este o persoana normala, nu discuta mult despe meseria lui.

ROCCO: Are masina frumoasa, casa, haine, are bani? O persoana normala.

ROCCO: Salariat la stat?

CORINA: Niciodata nu a dat impesia sau sa il fi vazut ca exagereaza.

ROCCO: Pe dincă?

CORINA: Nu l-am vazut niciodata. Singurul lucru despe care stiam cand am ajuns la Caracal, am fost si am vazut unde locuia Dincă.

Sunt multe fete care se prostitueaza in zona ta la Roma!

CORINA: Multe, romance majoritatea, minore, sunt foarte multe.

ROCCO: Un numar unde locuiesti tu?

CORINA: Sa va dau un exemplu, sunt doua strazi principale, Salaria si Aurelia cae sunt pline de aceste fete. Din 20 de fete, 17 sunt romance.

ROCCO: Nu vobesc pentru ca sunt speriate!

CORINA: Fetele nu vorbesc, sunt putine ce risca sa vorbeasca. Urat, le vezi tinere, eu de multe ori as fi vrut sa le opresc sa le intreb ce s-a intamplat, daca au nevoie de ajutor, imi este teama.