Dezvăluiri incredibile din tinereţea lui Gigi Becali. "Prima oară a făcut sex cu nepoata lui Dej şi avea ciorapii de lână în picioare"

"Aceste secrete eu le cunosc de la un prieten bun al meu, care mi-a spus că Gigi Becali a intrat încălțat cu ciorapii de lână lângă mândra sa. Și așa a făcut prima dragoste Becali cu nepoata și, totodată, fiica adoptivă a lui Dej, fiind prima lui dragoste și, deci, femeia care l-a dezvirginat", a scris Florescu, potrivit Gazetei Sporturilor.

Potrivit autorului cărţii „Confesiunile unui cafegiu", ar fi vorba despre Camila Mândra Gheorghiu, singura urmaşă a familiei Gheorghiu-Dej. „Gigi Becali este un om foarte ruşinos. După spusele sale personale, el niciodată nu face sex pe lumină, el stinge întotdeauna lumina, inclusiv cu soţia lui", mai povestește Florescu.

„Care-i problema? Am fost cu ea, am stat cu ea. Vreo 4-5-ani am fost cu ea. Atâta, și cu asta basta. Nu ca a fost prima mea femeie, asta nu e adevărat. Pai, eu aveam 28 de ani atunci (...). Eu, de obicei, nu comentez despre iubitele mele. Dar pentru că femeia mi se pare că nu mai e măritată, de asta comentez. A fost în tinerețe, si cu asta basta", a explicat Becali, conform vdtonline.ro.