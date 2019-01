Diana Ghişoiu a murit fulgerător din cauza meningitei. Iată care sunt simptomele acestei boli groaznice

Boala fulgeratoare care i-a adus sfarsitul tinerei din Sibiu, reprezinta inflamarea membranelor care acopera creierul si coloana vertebrala si aceasta este cauzata de un virus sau o baterie, scrie lyla.ro.

Meningita este de doua feluri, cea virala, respectiv bacteriana. Cea virala nu prezinta simptome grave si se poate transmite prin mancare, apa sau obiecte contaminate. Cea baceteriana este cauzati de doua bacterii existente la nivelul gatului si devine grava in momentul in care bacteriile ajung in sange, scrie csid.ro.

Citeşte şi Boala care poate ucide şi are simptome asemănătoare cu gripa

Astea sunt cele mai intalnite simptome ale meningitei:

– Gat intepenit si durere in zona cervicala

– Febra

– Dureri de cap

– Stari de voma

– Somnolenta

– Dureri musculare

– Frisoane

– Fotofobie

In cazul in care ai aceste simptomele si ele persista, este important sa te prezinti de urgenta la medic, pentru a primi tratamentul adecvat.