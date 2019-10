Articol publicat in: Sport

DIGI SPORT LIVE VIDEO CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA. Derby în LIga 1. CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA ONLINE STREAMING 2019

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net DIGI SPORT LIVE VIDEO CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA ONLINE STREAMING 2019. Campioana României vrea să-și ia revanșa pe teren propriu, cu Craiova, echipa pregătită de Victor Pițurcă, și să bifeze al șaselea succes consecutiv acasă, în campionat. De la olteni lipsesc piese importante. Meciul este live şi pe RomaniaTV.net. DIGI SPORT LIVE VIDEO CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA ONLINE STREAMING 2019. Meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova este derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Elevii lui Dan Petrescu îi vor găzdui pe olteni în singurul meci al zilei din prima ligă a României. DIGI SPORT LIVE VIDEO CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA ONLINE STREAMING 2019. Echipele probabile CFR: Arlauskis - Susici, Burcă, Boli, Camora - Itu, Bordeianu, Djokovici - Costache, Rondon, Omrani Rezerve: Rus, Pașcanu, Păun, Deac, Culio, Golofca, Traore Antrenor: Dan Petrescu Craiova: Pigliacelli - Martici, Bălașa, Acka, Vătăjelu - Ivanov, Cicâldău, Mateiu - Baiaram, A. Ivan, Mihăilă Rezerve: Popescu, Kelici, Cosici, Vlădoiu, Zakarici, Bărbuț, Fortes Antrenor: Victor Pițurcă CFR Cluj este echipa care ocupă prima poziție în clasament, cu 24 de puncte, în timp ce Universitatea Craiova este pe locul 3, cu doar un punct mai puțin. Ardelenii au înregistrat doar două victorii în ultimele cinci meciuri, în timp ce jucătorii pregătiți de Victor Pițurcă au câștigat trei dintre ultimele cinci partide. Cele două formații s-au întâlnit ultima dată, tot în campionat, în luna mai. Atunci, tot pe teren propriu, CFR s-a impus la limită, scor 1-0. DIGI SPORT LIVE VIDEO CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA ONLINE STREAMING 2019. Dan Petrescu și Victor Pițurcă au oferit declarații înainte de meci Dan Petrescu se așteaptă la un meci foarte echilibrat: "Craiova e mai puternică alături de Pițurcă? Craiova e mai puternică datorită jucătorilor pe care i-a adus. Bineînțeles, și experiența lui Piți e importantă și sunt convins că va fi un meci pe muchie de cuțit: ori victorie la un gol, ori un rezultat de egalitate". Victor Pițurcă vrea toate cele trei puncte în Gruia: "Mergem numai cu gândul la victorie. Ne-am luat niște măsuri pentru joc, dar e unul ca toate celelalte. Nu e atât de import, ca și cum ar fi în playoff". CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA. Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru partida CFR Cluj – Universitatea Craiova, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a XIII-a a Ligii I. Petrescu va fi ajutat de asistenţii Radu Adrian Ghinguleac şi Mircea Mihail Grigoriu. Arbitru de rezervă va fi Andrei Antonie, iar observatori Marian Dorobanţu şi Paul Cazan. loading...

