DIGI SPORT LIVE VIDEO HALEP-KONTA. Simona Halep, locul 3 WTA, joacă, azi, de la ora 13.00, în turul al doilea al Madrid Open, împotriva britanicei Johanna Konta, locul 41 WTA. Partida este prima de pe arena centrală, Manolo Santana. Meciul dintre Simona Halep și Johanna Konta este live text pe RomaniaTV.net.

Scorul întâlnirilor directe este de 3-3, însă Halep a câştigat singura lor întâlnire pe zgură, la Mamaia, în 2017, în FedCup, scor 6-1, 6-3.

Romania TV.net vă prezintă istoricul confruntărilor Simona Halep - Johanna Konta

Cincinnati 2017: Halep - Konta 6-4, 7-6(1)

Wimbledon 2017: Konta - Halep 6-7(2), 7-6(5), 6-4

Miami 2017: Konta - Halep 3-6, 7-6(7), 6-2

Wuhan 2015: Konta - Halep 6-3, 3-6, 7-5

Tot marţi, nu înainte de ora 19.00, Sorana Cîrstea, locul 93 WTA, va da piept, pe terenul 3, cu jucătoarea franceză Caroline Garcia, locul 22 WTA (1-0 pentru franţuzoaică în meciuile directe).



Perechea Irina Begu/Simona Halep a învins, luni, cu 6-2, 6-3, cuplul Raluca Olaru/Darija Jurak (România/Croaţia), calificându-se în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de la Madrid.

Begu şi Halep au fost conduse cu 2-0 în primul set, dar au câştigat apoi şase ghemuri la rând. Olaru şi Jurak au avut 2-0 şi în setul secund, însă nu au mai reuşit să ia decât un ghem până la final, cel de 3-3. Halep şi Begu au avut nevoie de 65 de minute pentru acest succes.

Simona a revenit pe locul 2 in clasamentul WTA si se apropie de Osaka! Cum arata clasamentul in acest moment

Simona Halep are sanse mari sa ramana pe locul 2 in clasamentul WTA. Petra Kvitova, campioana de anul trecut de la Madrid, nu o poate depasi pe Simona daca aceasta reuseste calificarea in semifinalele turneului. In cazul unei victorii in finala, Simona redevine lider mondial daca Osaka este eliminata cel tarziu in sferturi!

1. Naomi Osaka 6.206 puncte

2. Simona Halep 5.532 (+1 loc)

3. Angelique Kerber 5.285 (+1 loc)

4. Petra Kvitova 4.955 (-2 locuri)

5. Elina Svitolina 4.866 (+ 1 loc, eliminata

6. Karolina Pliskova 4.786 (-1 loc)

7. Sloane Stephens 4.386 (+1 loc)

8. Asheligh Barty 4.330 (+1 loc)

9. Kiki Bertens 4.235 (-2 locuri)

10. Aryna Sabalenka 3.500