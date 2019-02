"Din câte ştiu, atmosfera nu e OK la FCSB". Analiză îngrijorătoare făcută de un fost căpitan al Stelei

Gigi Becali i-a criticat după egalul cu Dunărea Călăraşi, scor 1-1, în etapa prima etapă din 2019, pe Adrian Stoian, Raul Rusescu, Dragoş Nedelcu, Bogdan Planic şi Cristi Bălgrădean. Primii patru nu s-au regăsit în primul "11" la meciul cu Hermannstadt, dar Gigi Becali spune că n-a intervenit, ci au fost alegerile lui Mihai Teja.

Însă Iulian Miu, fostul căpitan al roş-albaştrilor, spune că jucătorii FCSB-ului sunt afectaţi după aceste schimbări. Acesta este de părere că Gigi Becali nu se va opri aici şi de la următorul meci îl va scoate din echipă şi pe Florentin Matei, după ce a declarat că "l-a dezamăgit" la meciul cu Hermannstadt, câştigat de FCSB cu 3-0.

"Atmosfera, din câte ştiu eu, nu este OK. Şi aici o să argumentez, Nedelcu a jucat foarte bine în pregătire, Teja a fost foarte mulţumit de el. Stoian, la fel, a jucat foarte bine în pregătire, la fel, şi de Stoian. Şi acum Nedelcu - un jucător foarte important pentru naţionala de tineret, să nu apară deloc, nu ştiu, poate are nişte probleme medicale. Şi Stoian, ziua lui, nu-l bagi şi tu două minute. Toţi au spus că este un transfer reuşit. Aici dispărea şi Bălgrădean, dar nu are cine să intre în poartă, să fim sinceri. Adică a ţinut cont (n.r. Mihai Teja) de ceea ce a zis patronul echipei. Acum nu o să-l vedem nici pe Matei la meciul următor, dacă s-a luat de el, eu sunt sigur că nu va fi decât pe bancă şi nu cred că va juca nici măcar 5-10 minute", a declarat Iulian Miu, la Telekom Sport.